Fahrzeughalle in Birkenfeld Erweiterung der Feuerwache: Grünes Licht nach Offenlage Peter Bleyer 20.08.2026, 17:00 Uhr

i Hinter dem neuen Feuerwehrhaus sollen eine Fahrzeughalle und ein Übungsturm gebaut werden. Niels Heudtlaß

Der Erweiterung des Birkenfelder Feuerwehrhauses steht kaum noch etwas im Weg. Haupt- und Bauausschuss haben der notwendigen Änderung des Bebauungsplans zugestimmt. Eine Fahrzeughalle und ein Übungsturm sind geplant. Der Stadtrat hat das letzte Wort.

Die nächste Hürde auf dem Weg zur Erweiterung des Birkenfelder Feuerwehrhauses in der Brückener Straße ist genommen: In einer gemeinsamen Sitzung sprachen sich der städtische Haupt- und Finanzausschuss und der Bau- und Umweltausschuss nach der Offenlage dafür aus, die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Feuerwehr Birkenfeld“ als Satzung zu beschließen.







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