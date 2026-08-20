Fahrzeughalle in Birkenfeld
Erweiterung der Feuerwache: Grünes Licht nach Offenlage
Hinter dem neuen Feuerwehrhaus sollen eine Fahrzeughalle und ein Übungsturm gebaut werden.
Hinter dem neuen Feuerwehrhaus sollen eine Fahrzeughalle und ein Übungsturm gebaut werden.
Niels Heudtlaß

Der Erweiterung des Birkenfelder Feuerwehrhauses steht kaum noch etwas im Weg. Haupt- und Bauausschuss haben der notwendigen Änderung des Bebauungsplans zugestimmt. Eine Fahrzeughalle und ein Übungsturm sind geplant. Der Stadtrat hat das letzte Wort.

Lesezeit 2 Minuten
Die nächste Hürde auf dem Weg zur Erweiterung des Birkenfelder Feuerwehrhauses in der Brückener Straße ist genommen: In einer gemeinsamen Sitzung sprachen sich der städtische Haupt- und Finanzausschuss und der Bau- und Umweltausschuss nach der Offenlage dafür aus, die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Feuerwehr Birkenfeld“ als Satzung zu beschließen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren