Der Erweiterung des Birkenfelder Feuerwehrhauses steht kaum noch etwas im Weg. Haupt- und Bauausschuss haben der notwendigen Änderung des Bebauungsplans zugestimmt. Eine Fahrzeughalle und ein Übungsturm sind geplant. Der Stadtrat hat das letzte Wort.
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Die nächste Hürde auf dem Weg zur Erweiterung des Birkenfelder Feuerwehrhauses in der Brückener Straße ist genommen: In einer gemeinsamen Sitzung sprachen sich der städtische Haupt- und Finanzausschuss und der Bau- und Umweltausschuss nach der Offenlage dafür aus, die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Feuerwehr Birkenfeld“ als Satzung zu beschließen.