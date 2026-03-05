Amtsgericht Idar-Oberstein
Erstmals wird bei Raub Digitaltechnik eingesetzt
Bereits in vielen deutschen Gerichten ist es - wie hier am Oberlandesgericht Düsseldorf - üblich, Großildschirme zu nutzen, um Beweisstücke zu zeigen, aber auch um Videovernehmungen zu ermöglichen. Die moderne Digitaltechnik hält nun auch Einzug am Amtsgericht Idar-Oberstein.
Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

Beim Verfahren gegen einen 22-Jährigen, der sich unter anderem wegen Raub verantworten muss, wurden Beweismittel und Fotos der Verletzungen von Geschädigten auf eine Leinwand projiziert.

Am Schöffengericht Idar-Oberstein konnte nun der fast mit einer Überraschung geendete Strafprozess in neuer Besetzung fortgesetzt werden. In der Eröffnung Ende Januar zeigte sich der 22-jährige Angeklagte mit der vom Gericht beigeordneten Pflichtverteidigerin unzufrieden und beantragte deren Absetzung.

