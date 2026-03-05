Beim Verfahren gegen einen 22-Jährigen, der sich unter anderem wegen Raub verantworten muss, wurden Beweismittel und Fotos der Verletzungen von Geschädigten auf eine Leinwand projiziert.
Lesezeit 3 Minuten
Am Schöffengericht Idar-Oberstein konnte nun der fast mit einer Überraschung geendete Strafprozess in neuer Besetzung fortgesetzt werden. In der Eröffnung Ende Januar zeigte sich der 22-jährige Angeklagte mit der vom Gericht beigeordneten Pflichtverteidigerin unzufrieden und beantragte deren Absetzung.