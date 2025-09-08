Rund 150 Biere konnten gekostet werden, ein breites Essensangebot sorgte für die wichtige Grundlage, und verschiedene Bands und Musiker kümmerten sich um gute Stimmung. Warum das erste Birkenfelder Bierfest ein Erfolg war.

Als kleine Entschädigung für den in diesem Jahr nicht stattfindenden Prämienmarkt gedacht, fand am vergangenen Wochenende das erste Birkenfelder Bierfest auf dem Birkenfelder Kirchplatz statt. Der Kirchplatz mit seinen großen Bäumen, ausreichenden, meist beschatteten Sitzplätzen umgeben von den einzelnen Ständen ist ein bestens geeigneter Veranstaltungsort für solche Feste und bietet auch noch genügend Raum für eine größere Bühne. Die Ankündigung von 150 zu probierenden Bieren versprach Besonderes, und so war der Platz an den beiden Abenden gut gefüllt, samstags sogar rappelvoll – auch am Sonntag fanden noch viele Besucher den Weg auf den Kirchplatz.

„Der Samstagabend war brutal, es war richtig voll, es kamen mehr Besucher als sogar beim Weinfest“, freut sich der Marktmeister der Stadt Birkenfeld, Jürgen Schug, über den großen Zuspruch zum neuen Birkenfelder Fest. Auch das Wetter habe mitgespielt. „Die Premiere des Bierfests war ein voller Erfolg, ich habe ausschließlich sehr positive Rückmeldungen bekommen, die Besucher waren begeistert von dem Konzept“, fügt Schug hinzu.

i Durch rund 150 Biere aller Arten und Sorten konnten die Besucher sich probieren. Da war wirklich für jeden Geschmack etwas zu finden, ob aus Belgien, Bayern oder der Region. Reiner Drumm. Rd

Und es war wirklich kein Superlativ zu hoch gegriffen: Zwar waren wohl nicht alle angekündigten Stände gekommen, es glänzte neben sechs Essensständen auch eine Brauerei mit Abwesenheit, aber die Bierauswahl konnte sich wahrlich sehen lassen. Neben der Kirner Brauerei mit ihren hervorragenden Spezialbieren war die Engel-Brauerei aus Crailsheim, Baden-Württembergs Kultbrauerei, genauso wie die Hohentanner Schlossbrauerei mit bayrischen Bieren vertreten wie auch Mikrobrauereien aus dem Saarland und dem Westerwald, letztere bot sogar Roggen-Bier an. Die nach eigenem Bekunden besten Biere der Welt kommen aus Belgien, und somit wurden an einem weiteren Stand 50 belgische Biere angeboten, zahlreiche davon frisch gezapft.

i Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel eröffnete das Bierfest am Freitagabend, bevor Sängerin Doris Jakobs und Musiker Jürgen "Schnugga" Schug die Bühne eroberten. Reiner Drumm. Rd

Auch in kulinarischer Hinsicht wurde Außergewöhnliches geboten, fernab der üblichen Jahrmarktgastronomie, die sich oft in qualitativer Hinsicht gegenseitig unterbietet. Herausragend beim Bierfest waren hochwertige Pizzen mit besten Zutaten, ein Stand mit Bayern-Dönaaa (kein Tippfehler, basierend auf Kalbsleberkäse) und beste thailändische Küche von einer Birkenfelder Familie, charmant und authentisch. „Das Angebot war super, es war trotz Ausfällen alles dabei, was es auf einem solchen Fest braucht“, sagt Schug.

i Die Groove-Busters sorgten am Samstagabend für die passende Stimmung. Jürgen Schug

In Sachen Unterhaltung hatte die Birkenfelder Bierfest-Premiere ebenfalls einiges zu bieten: Besonders die Groove-Busters zogen am Samstagabend ein breit gefächertes Publikum auf den Kirchplatz. Bereits am Freitag hatte das Duo Perlenspiel auf der Bühne für beste Stimmung gesorgt, am Sonntag übernahm der Birkenfelder Musikverein diese Aufgabe.

Das erste Bierfest in Birkenfeld ist kein Ersatz für den Prämienmarkt. Vielmehr setzt es Maßstäbe für eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche kulinarische Veranstaltung und ist damit hoffentlich der Start für jährliche Neuauflagen.