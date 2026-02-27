Stadtrat entscheidet Erster Schritt für Solarpark bei Weierbach getan Vera Müller 27.02.2026, 19:00 Uhr

i Grundlage für das Solarpark-Projekt bei Weierbach ist die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes. Hierfür gab der Rat grünes Licht. Jan Woitas/dpa. picture alliance/dpa

Was im Bauausschuss Idar-Oberstein für eine intensive Debatte gesorgt hatte, war im Stadtrat kein großes Thema mehr: Grünes Licht gibt es für die grundsätzliche Planung eines Solarparks bei Weierbach.

Ein Projekt einer Münchener Entwicklungsgesellschaft am Rand der B41 am Niederreidenbacher Hof bei Weierbach sorgte im Bauausschuss unlängst für Diskussionsstoff. Nun wurde die Planung eines Solarparks mit einem 20 Megawatt-Stunden-Großbatteriespeicher in der Nähe des Niederreidenbacher Hofs bei Weierbach thematisiert.







Artikel teilen

Artikel teilen