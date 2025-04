Erster Kaffeeklatsch in Brücken sorgt für Begeisterung

Der evangelische Frauenkreis Brücken-Achtelsbach lädt zum Beisammensein im Gemeindehaus in Brücken. Das neue Projekt für mehr sozialen Austausch mit Gesang und Bingo.

Zum beliebten Kaffeeklatsch im evangelischen Gemeindehaus in Brücken haben sich die Senioren in diesem Jahr im März das erste Mal zum gemütlichen Austausch bei Kaffee und Kuchen getroffen. Schon im letzten Jahr fanden drei solcher Treffen mit großem Zuspruch von etwa 60 Personen statt. Die Idee entstand, da in der Vergangenheit viele soziale Kontakte auf der Strecke geblieben sind und ältere Menschen keine Gelegenheit mehr zum Austausch hatten.

Ein neues soziales Projekt

Der evangelische Frauenkreis Brücken-Achtelsbach, der seit mehr als 40 Jahren besteht und damals unter der Leitung von Pfarrergemahlin Anita Bonn als Eltern-Spielkreis seinen Ursprung fand, ist Initiator. Der Frauenkreis trifft sich einmal im Monat und hat immer schon soziale Projekte unterstützt. Bastelarbeiten werden verkauft und das Geld wird an gemeinnützige Institutionen gespendet. Außerdem hat sich der Frauenkreis immer für die Rumänienhilfe engagiert, wo Kleider, Schuhe, Spielsachen und Wäschestücke gesammelt, gepackt und mit dem Lkw vor Ort übergeben wurden.

i Gemütliches Beisammensein im vollen Saal Karin Müller

Da die Rumänienhilfe jetzt aber eingestellt wurde, weil alle Kleiderspenden nur gereinigt übergeben werden dürfen, hat sich der Frauenkreis mit dem Kaffeeklatsch ein neues soziales Projekt gesucht, das dem Dorf zugutekommt. An den geselligen Nachmittagen des Kaffeeklatsches wird auch für jede Menge Unterhaltung gesorgt. Es wird gesungen, vorgelesen und Bingo gespielt. Es sind nicht nur Einheimische anwesend, auch kann man Gäste aus vielen Nachbargemeinden begrüßen. Im März waren sogar zehn Gäste aus Buhlenberg anwesend, die von Edda Conde angemeldet wurden. Diese organisiert ebenfalls eine Kaffeerunde in ihrem Dorf. Die Besucher aus Buhlenberg brachten sogar zwei Kuchen mit, sodass insgesamt 15 gespendete Kuchen zur Auswahl standen.

i Die Begrüßung durch den evangelischen Frauenkreis Brücken-Achtelsbach. Karin Müller

Außerdem wird auch ein Fahrdienst vom Frauenkreis angeboten, der die nicht mobilen Gäste (auch die mit Rollstuhl und Rollator) abholt und wieder nach Hause bringt. An jedem Kaffeeklatschtreffen sind wieder neue Gesichter dabei, die sich anschauen wollen, wie so ein Nachmittag abläuft und anschließend begeistert heimgehen. Meistens werden die Senioren über Mund-zu-Mund-Propaganda darauf aufmerksam gemacht, dass es ein solches Treffen im Dorf gibt.

Eine Abwechslung zum Allein-Sein

Erstteilnehmerin Astrid Dahlhauser ist begeistert: „Der Kuchen ist superlecker und ich hab Leute getroffen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, es war schön mich mit ihnen zu unterhalten und Bingo spielen hat auch Spaß gemacht, ich komme auf jeden Fall wieder, wenn ich gesund bleibe.“ Andere Gäste sind schon von Anfang an dabei wie zum Beispiel die fast neunzigjährige Rosel Welsch: „Mir gefällt es so richtig gut hier, das ist mal eine Abwechslung, wo soll man sonst hin, die alten Freunde leben ja alle nicht mehr.“

i Am Kuchenbuffet war viel los. Schließlich sollte der mitgebrachte Kuchen auch nicht wieder mit nach Hause genommen werden. Karin Müller

Der Frauenkreis richtet aber nicht nur den Kaffeeklatsch aus, sondern organisiert auch verschiedene Aktivitäten wie Ausflüge, Theaterbesuche und Spaziergänge. Die Leitung haben Heidrun Fuchs, Christel Keuper und Helene Bock übernommen und sie sind mit der Resonanz des Kaffeeklatsches sehr zufrieden. Nur die Männerquote könnte etwas gesteigert werden. Auch Christiane Bock, Pfarrerin im Ruhestand, lässt sich im Frauenkreis und beim Kaffeeklatsch gerne sehen, genauso wie Mitbegründerin Bonn, die jetzt in Göttschied wohnt und gerne zu den Treffen kommt, wenn sie es zeitlich einrichten kann.

Wer neugierig darauf geworden ist, bei einem Kaffeeklatsch dabei zu sein, sollte sich den nächsten Termin am 18. Juni vormerken, wenn es wieder sportlich zugeht durch Denksport beim Bingo, Gesichtsmuskelentspannung beim Reden und Lachen und Stimmbänderdehnung beim Singen.