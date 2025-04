Rauchende Köpfe und dabei beste Stimmung: Ein Erfolg, der Lust auf viel mehr macht, war der erste Quiz-Abend in der Stadtbibliothek im Rahmen der „Nacht der Bibliotheken“. Der Ansatz der Veranstaltungsreihe: Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ strahlten Bibliotheken in ganz Deutschland um die Wette. Mit einem bunten Programm an Veranstaltungen, Workshops, Lesungen und Führungen waren Interessierte eingeladen, ihre Bibliotheken neu zu entdecken. Die Idee, ein Quiz zu veranstalten, kam extrem gut an. Sandra Ley, Leiterin der Stadtbibliothek, betonte: „Innerhalb von 24 Stunden waren alle Plätze besetzt. Damit hatten wir nicht gerechnet. Das freut uns sehr.“

i Am Schluss wurden die richtigen Antworten gezählt. Anke Becker

Elf Teams mit jeweils zwei oder drei Spielern hatten sich angemeldet. Locker-fluffig moderierte Philipp Hahn aus Veitsrodt, Mitarbeiter des städtischen Jugendamtes, den Abend bei Snacks und Getränken. Wissen in verschiedenen Kategorien war gefragt. Und die Fragen waren zum Teil ganz schön kompliziert: Naturwissenschaften, Geschichte, Geografie, Film und Musik… Das war nur etwas für jene, die auch bei nachmittäglichen oder abendlichen Quizsendungen häufiger den richtigen Riecher haben. Eine Minute Zeit hatte man, die jeweilige Frage zu beantworten. Dann kam schon die Nächste. Beispiel: Ein erwachsener Mensch hat 206 Knochen. Wie viele Knochen hat ein Säugling? 200, 215 bis 230 oder 270 bis 280? Die ausgefüllten Antwortzettel wurden eingesammelt, und dann wurden die Lösungen präsentiert, gern mit ein bisschen Hintergrundwissen garniert.

Die Maulende Myrte...

Besonders schön: Dass man sich in einer Bibliothek befand, spielte eine Rolle. So war ein Personenbild zu erraten. Gutenberg wurde gezeigt. Und wer oder was ist die Maulende Myrte? Richtig. Ein Charakter aus „Harry Potter“. Ebenfalls originell: Es gab Fragen rund um Idar-Oberstein. Wo kommt der Spießbraten her? Welchen Edelstein gibt es nicht im Steinkaulenberg? Und: Der wievielte Idar-Obersteiner Oberbürgermeister ist Frank Frühauf? Eine Schätzfrage gab es ebenfalls. Wie viele Trommelsteine befinden sich in diesem Glasgefäß?

i Figuren waren anhand ihrer Farbpalette zu erraten: ganz schon knifflig. Vera Müller

Fünf Runden mit jeweils fünf Fragen wurden gespielt. Dazwischen gab es eine kleine Pause, in der man sich in aller Ruhe in der Bibliothek umschauen konnte, in der rund 20.000 Medien zur Verfügung stehen. Im Anschluss konnten noch Medien ausgeliehen oder ein Leseausweis der Bibliothek ausgestellt werden.

Viele versprachen, gern wiederzukommen. Und nicht nur zum Quiz. Beste Werbung für die Einrichtung, die eine angenehme Atmosphäre ausstrahlt. Letztlich stand das Siegerteam fest (21 von 25 Fragen richtig beantwortet), das sich über Idar-Obersteiner Einkaufsgutscheine freuen durfte. Wobei das Gewinnen eher Nebensache war: Geselligkeit und Spaß am Rätseln, darum ging es in erster Linie. Im Herbst soll es eine zweite Auflage des Quizabends geben.