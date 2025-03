Ersten Senioren in VG Baumholder wird schon geholfen

Nach Vorstellungsrunden in zahlreichen Ortsgemeinden lädt die neue Gemeindeschwester plus für Dienstag ins Dorfgemeinschaftshaus nach Berschweiler, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Die ersten Senioren nehmen ihre Hilfe schon in Anspruch.

Keine zwei Monate ist Britta Bidinger nun als Gemeindeschwester plus der VG Baumholder im Amt, doch es haben sich bereits zahlreiche Senioren bei ihr gemeldet, die ihre Hilfe in Anspruch nehmen. VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser berichtete im Verbandsgemeinderat, dass Bidinger bereits zwölf Senioren und Seniorinnen aufsuche, um sie zu beraten.

Mehr als 1000 Faltblätter wurden bereits in den Ortsgemeinden verteilt, und Bidinger besucht weiterhin fleißig Gemeinderatssitzung und andere Veranstaltungen, um in allen Orten möglichst den Kontakt zu den älteren Mitbürgern über 70 Jahre aufnehmen zu können.

Austausch in Berschweiler

Alsfasser hob das Engagement Bindingers im Rat explizit hervor und erklärte, dass man auch Verbindung nach Kusel aufgenommen habe, da dort auf Kreisebene Gemeindeschwestern beschäftigt werden. „Im Gespräch zeigte man sich erstaunt, dass wir hier so schnell so viele zu betreuende Personen gefunden haben“, schilderte Alsfasser. Hier sei man auf dem richtigen Weg. Auch sei bereits die nächste Auflage der Informationsbroschüre in Auftrag gegeben worden.

Die 45-jährige examinierte Krankenschwester will am kommenden Dienstag, 11. März, zu einer Sprechstunde ins Dorfgemeinschaftshaus nach Berschweiler kommen. Dort wird sie interessierten Bürgerinnen und Bürgern ab 13 Uhr ihre Aufgaben und Arbeitsweise erläutern, um älteren Menschen dabei zu helfen, so lange wie möglich selbstständig zu Hause leben zu können. Interessierte sollen Gelegenheit haben, sich über das kostenlose Unterstützungsangebot zu informieren, persönliche Anliegen vorzubringen oder auch die neue Gemeindeschwester kennenzulernen.

Ins Gespräch kommen

Dazu möchte Bidinger mit den Menschen jenseits der 70 Jahre ins Gespräch kommen. Sie richtet sich an alle Senioren, die vielleicht allein leben und wenig Kontakt haben. Als Gemeindeschwester will sie älteren Menschen individuelle Beratung rund um deren Gesundheitsfürsorge, aber auch soziale Unterstützung bieten.

Die Gemeindeschwester will auch Kontakte zu Vereinen oder Veranstaltungsangeboten vermitteln, um einer Vereinsamung vorzubeugen. „Mein Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren in ihrem gewohnten Umfeld zu unterstützen und ihnen bei allen Fragen des täglichen Lebens Hilfestellung anzubieten“, erklärte die Gemeindeschwester plus.

Neben der Sprechstunde besteht auch die Möglichkeit, individuelle Hausbesuche zu vereinbaren. Eine Terminabsprache ist unter Tel. 0175/893 81 25 möglich.