Nachwuchswerbung und Fachkräftegewinnung werden für Unternehmen in Zeiten sinkender Schülerzahlen immer bedeutsamer. Damit werden Veranstaltungen wie die Karrieremesse Idar-Oberstein wichtiger denn je. Das Konzept funktioniert.

Großer Andrang bei der Karrieremesse 2025. Beim Schultag am Montag war teilweise kein Durchkommen in den Messehallen, so groß war der Andrang. Alle Parkplätze rund um die Messehalle im Idar-Obersteiner Gewerbepark Nahetal waren belegt, Busse hielten entlang der alten B41. Seit fünf Jahren firmiert die Messe unter dem neuen Namen, seither geht es steil bergauf. Zuvor trug die Veranstaltung den Namen Azubi- und Jobmesse. Seit 2021 können sich nicht nur Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz auf der Messe umschauen, sondern auch (erwachsene) Fachkräfte auf der Suche nach einem (neuen) Arbeitsplatz. Auch zahlreiche duale Studiengänge werden dort Jahr für Jahr vorgestellt.

i OB Frank Frühauf (links), der Landtagsabgeordnete Hans Jürgen Noss und all die anderen Teilnehmer beim Eröffnungsrundgang über die Karrieremesse am Stand des SHG-Klinikums Idar-Oberstein. Stefan Conradt

Schon der Sonntag sei sehr gut gelaufen: „Wir sind sehr zufrieden, die Besucherzahlen lagen deutlich über dem Vorjahr“, berichten Christina Biehl und Kathrin Schmitt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Wifög) des Landkreises. Auch die Aussteller berichten von großem Interesse, etliche Vereinbarungen über Praktika seien bereits am Sonntag unterzeichnet worden, auch ein paar Ausbildungsverträge.

Am Montag ging es nahtlos weiter. Wie schon in den Vorjahren hatten sich die Aussteller – es waren diesmal 87 Unternehmen und Verwaltungen, die mehr als 100 Ausbildungsberufe präsentierten – ganz viel Arbeit gemacht und waren auch personell stark vertreten. Stände, die nur mit einem oder zwei Mitarbeitern bestückt waren, musste man suchen. Dennoch gilt es, erst einmal Hemmschwellen bei den jungen Leuten zu überwinden: Am besten funktioniert die Kontaktanbahnung, wenn Azubis selbst von ihrem Arbeitsalltag und aus der Firma berichten: „Da bricht das Eis ganz schnell“, weiß Kathrin Schmitt, die am Montagmorgen die Ehrengäste um OB Frank Frühauf und den Kreisbeigeordneten Holger Noß durch die Messe führte.

i Laborroulette bei der Firma Fritsch Stefan Conradt

Der „Promitross“ machte unter anderem Halt bei der Lebenshilfe, wo der neue Instagram-Kanal vorgestellt wurde, beim Team des Klinikums Idar-Oberstein, bei der Firma Stephan aus Frauenberg, wo man selbst Edelsteine schleifen konnte, oder beim Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), der eine lange Liste mit Berufen ausgehängt hatte, für die Azubis und Fachkräfte gesucht werden. Polizei und Bundeswehr fehlten natürlich auch nicht. Und der Umwelt-Campus Birkenfeld war gar mit zwei Ständen vertreten.

Die Howatherm-Azubis hatten eine Memorywand gebaut, auf der alle Bereiche zu finden waren, die das Brückener Unternehmen ausmachen. Bei der Firma Loch galt es, ein Puzzle aus Aluteilen zu lösen. Bei Elektro-Adam traten OB Frühauf und der Kreisbeigeordnete Noß beim „Klickerspiel“ gegeneinander an: Wer kann am schnellsten die Tasten bedienen? Dabei hatte „die Stadt“ klar die Nase vor „dem Kreis“ – „also darf die Stadt ihr Jugendamt behalten“, unkte jemand im Hintergrund. Auch beim Verkabelungsspiel bei der Schaurener Elektro-Firma Lautz war Frank Frühauf unschlagbar: „Da hilft meine Ausbildung als Kfz-Meister...“ Dem „Naturtalent“ aus dem Stadthaus wurde vom Chef Andreas Lautz sofort eine Stelle in Aussicht gestellt.

i OB Frank Frühauf und Kreisbeigeordneter Holger Noß beim „Klickerspiel“ der Firma Elektro-Adam Stefan Conradt

Bei der Firma Effgen konnten Besucher den neuen Elektrokart bestaunen, den die Azubis zusammengeschraubt haben. Schon im Vorjahr war ein aus Kirner Stubbi-Kästen montierter Kart Blickfang des Effgen-Stands gewesen. Derzeit bauen die Azubis ein zweites Gefährt, damit beim allwöchentlichen Ausklang der Arbeitswoche gegeneinander angetreten werden kann: Freitagmittags wird der Parkplatz der Firma in Herrstein nämlich zur Rennstrecke – dank der Elektromotoren ganz ohne Lärmbeeinträchtigung für die Nachbarn.

Beim Hoppstädten-Weiersbacher Metallbauer Ulbricht und Barth konnten sich Interessierte selbst eine Grillzange formen und mit nach Hause nehmen, während nebenan die Seniorenwohnanlage Grimm zu einem Kurzurlaub in die Südsee einlud – inklusive (alkoholfreiem) Cocktail, Sonnenbrille, bunten Aloha-Kettchen und dem obligatorischen Erinnerungsfoto. Und im Foyer waren zahlreiche Spielmöglichkeiten vom Streetsoccer bis zum Box-Automaten aufgebaut, an denen sich die Jugendlichen austoben konnten – es war also ein besonderer Schultag in jeder Hinsicht. Erstmals waren übrigens alle weiterführenden Schulen im Landkreis an Bord, nächstes Jahr will man sich auch um eine Busverbindung von Kirn zur Messe kümmern.

i Bei der Firma Loch galt es, ein Puzzle aus Aluteilen zu lösen. Stefan Conradt

Auch bei der Stadt Idar-Oberstein wird Ausbildung groß geschrieben: Sechs Azubis besorgten gemeinsam mit erfahrenen Mitarbeitern der Verwaltung das Ausstellercafé und hatten großen Spaß dabei.

Mit dem Preis für den schönsten Messestand wurde am Nachmittag die Kreissparkasse Birkenfeld bedacht vor dem Vorjahressieger, der Loch GmbH.