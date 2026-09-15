Neuer Asphalt bei Rückweiler
Erste Sanierung der Kreisstraße 61 noch in 2026
Der Streckenabschnitt der Kreisstraße 61 zwischen Rückweiler und der L 347 in der Gemarkung Rohrbach wird erneuert. Die Straße w
Der Streckenabschnitt der Kreisstraße 61 zwischen Rückweiler und der L 347 in der Gemarkung Rohrbach wird erneuert. Die Straße wird später eine wichtige Zufahrt zum Ökompark Heide/Westrich.
Stefan Conradt

Die 3,2 Kilometer lange Kreisstraße 61 zwischen Rückweiler und Einmündung der Landesstraße 347 ist in einem schlechten Zustand und soll nun ausgebaut werden – auch weil sie als Anschluss zum Ökompark Heide-Westrich dienen soll. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Kreisstraße 61 zwischen Rückweiler und der L 347 in der Gemarkung Rohrbach/VG Baumholder wird erneuert. Das hat der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) des Landkreises Birkenfeld in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.
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