Straßenausbaubeiträge Erste Rechnung sollen Birkenfelder im Sommer erhalten Niels Heudtlaß 25.03.2026, 16:00 Uhr

i Aktuell läuft noch der Ausbau der Wasserschieder Straße, mittlerweile allerdings ohne Sperrung - auch der kann dann über die Straßenausbaubeiträge den Bürgern in Rechnung gestellt werden. Reiner Drumm

Die Straßenausbaubeiträge sorgen in Vollmersbach für Diskussionen und Kritik. In Birkenfeld sollen die Straßenausbaubeiträge rückwirkend von 2022 an erhoben werden. Auch hier rechnet die für die Bescheide zuständige VG Birkenfeld mit Widersprüchen.

Die ersten Beitragsbescheide über die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenbau sollen „bis Ende Juli, allerspätestens bis zum Beginn der Sommerferien“ an die Birkenfelder versendet werden, wie die Verwaltung der VG Birkenfeld auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.







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