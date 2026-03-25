Die Straßenausbaubeiträge sorgen in Vollmersbach für Diskussionen und Kritik. In Birkenfeld sollen die Straßenausbaubeiträge rückwirkend von 2022 an erhoben werden. Auch hier rechnet die für die Bescheide zuständige VG Birkenfeld mit Widersprüchen.
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Die ersten Beitragsbescheide über die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenbau sollen „bis Ende Juli, allerspätestens bis zum Beginn der Sommerferien“ an die Birkenfelder versendet werden, wie die Verwaltung der VG Birkenfeld auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.