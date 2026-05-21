Die sieben Autos, die am frühen Donnerstagmorgen in Idar-Oberstein völlig ausgebrannt sind, wurden nach Informationen der Polizei absichtlich angezündet. Die Hintergründe sind indes noch völlig unklar.
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Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. So lautete die erste Erkenntnis nach einem spektakulären Feuer im Stadtteil Oberstein. In der Nacht zum Donnerstag, gegen 1 Uhr, brannten in der Idar-Obersteiner Hauptstraße auf dem an der Straße gelegenen Gelände eines Autohändlers mehrere Pkw, darunter auch ein teurer Sportwagen.