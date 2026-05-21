Autobrände in Idar-Oberstein Erste Erkenntnis: Polizei geht von Brandstiftung aus Vera Müller 21.05.2026, 14:31 Uhr

i Ein spektakulärer Brand beschäftigte die Feuerwehr und die Polizei in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Oberstein. Feuerwehr Idar-Oberstein

Die sieben Autos, die am frühen Donnerstagmorgen in Idar-Oberstein völlig ausgebrannt sind, wurden nach Informationen der Polizei absichtlich angezündet. Die Hintergründe sind indes noch völlig unklar.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. So lautete die erste Erkenntnis nach einem spektakulären Feuer im Stadtteil Oberstein. In der Nacht zum Donnerstag, gegen 1 Uhr, brannten in der Idar-Obersteiner Hauptstraße auf dem an der Straße gelegenen Gelände eines Autohändlers mehrere Pkw, darunter auch ein teurer Sportwagen.







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