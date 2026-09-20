Nahetalpraxis Idar-Oberstein Erst Graf, nun Kaplan: 1000 Patienten auf Hausarztsuche Vera Müller 20.09.2026, 11:34 Uhr

i Die hausärztliche Versorgungslage in Idar-Oberstein spitzt sich immer mehr zu. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Die schlechte Nachricht: Rund 1000 Patienten müssen sich schnell einen neuen Hausarzt in Idar-Oberstein suchen. Die gute Nachricht: Es gibt dann eine fachärztliche Schwerpunktpraxis für Gastroenterologie und Endoskopie.

Erneut stehen Veränderungen in der hausärztlichen Versorgung der Stadt Idar-Oberstein an. Nach den Problemen durch den Rückzug des Mediziners Michael Graf aus seiner Hausarzt-Praxis in Oberstein kündigt sich nun auch eine Neuausrichtung in der Nahetalpraxis Kaplan und Storz an, deren Schwerpunkte im internistischen, diabetologischen, gastroenterologischen und arbeitsmedizinischen Bereich liegen, die aber auch hausärztlich tätig war.







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