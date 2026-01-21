Erneut Andrang am Erbeskopf: Erst einmal gibt es wohl keine Polarlichter mehr
Erneut Andrang am Erbeskopf
Erst einmal gibt es wohl keine Polarlichter mehr
Noch einmal offenbarte sich am Dienstagabend das spektakuläre Lichtspiel am Himmel über dem Erbeskopf. Und Hunderte Schaulustige waren da. Aber jetzt ist das Himmelsspektakel wohl fürs Erste vorbei.
Nach den Berichten und vor allem den tollen Fotos, die unser Fotograf Florian Blaes und viele andere am Montagabend auf dem E rbeskopf geschossen und in den sozialen Medien verbreitet hatten, kamen am Dienstagabend Hunderte Schaulustige zum höchsten Berg in Rheinland-Pfalz, der erneut – anders als die Tallagen – fast wolkenfrei war.