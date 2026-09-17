Die AfD will Mitglieder in Reichenbach versammeln. In der Gemeinde ist der Ärger groß, dass die Partei vom Bürgermeister eine Zusage für ihre Heimatherbst-Kampagne erhielt. Also hat der Ortschef die Zusammenkunft abgesagt. Nun geht es vor Gericht.
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Eigentlich soll am Samstag eine Veranstaltung des Kreisverbands der Alternative für Deutschland (AfD) im Reichenbacher Gemeindehaus stattfinden. Doch die Entscheidung liegt nun bei Gericht. Der Kreisverband hatte bei Ortsbürgermeister Uwe Nees angefragt, ob das Gebäude für einen ihrer Bürgerdialoge verfügbar sei.