Nationalpark Hunsrück-Hochwald Erschreckende Zahl: Zwei Drittel aller Fichten sind tot Stefan Conradt 11.02.2026, 17:00 Uhr

i Verwüstete Fichtenlandschaft im Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Zwei Drittel der Bäume sind inzwischen abgestorben. Jetzt wird es spannend, was sich auf den sogenannten Kalamitätsflächen entwickelt. Thomas Brodbeck

Auf rund 2000 Hektar sind im Nationalpark Hunsrück-Hochwald in den vergangenen Jahren Bäume abgestorben. Diese auf den ersten Blick erschreckende Zahl steht aber auch für einen Neuanfang und die spannende Frage: Was passiert nun auf den Flächen?

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist in seinem elften Jahr. Während die natürliche Entwicklung hin zum langfristigen Ziel „Wildnisgebiet“ – das zeigen alle Daten – auf einem sehr guten Weg ist, gibt es für die Nationalparkverwaltung „drumherum“ noch viel zu tun.







Artikel teilen

Artikel teilen