Nationalpark Hunsrück-Hochwald
Erschreckende Zahl: Zwei Drittel aller Fichten sind tot
Verwüstete Fichtenlandschaft im Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Zwei Drittel der Bäume sind inzwischen abgestorben. Jetzt wird e
Verwüstete Fichtenlandschaft im Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Zwei Drittel der Bäume sind inzwischen abgestorben. Jetzt wird es spannend, was sich auf den sogenannten Kalamitätsflächen entwickelt.
Thomas Brodbeck

Auf rund 2000 Hektar sind im Nationalpark Hunsrück-Hochwald in den vergangenen Jahren Bäume abgestorben. Diese auf den ersten Blick erschreckende Zahl steht aber auch für einen Neuanfang und die spannende Frage: Was passiert nun auf den Flächen?

Lesezeit 3 Minuten
Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist in seinem elften Jahr. Während die natürliche Entwicklung hin zum langfristigen Ziel „Wildnisgebiet“ – das zeigen alle Daten – auf einem sehr guten Weg ist, gibt es für die Nationalparkverwaltung „drumherum“ noch viel zu tun.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren