Seit 2012 plant die Stadt Birkenfeld die zivile Nachnutzung der Heinrich-Hertz-Kaserne. Mit der Erschließung beginnt nun der Endspurt. Dafür erhielt die Stadt eine Förderung in Höhe von 6,5 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz.

Mit einem symbolischen Spatenstich haben unter anderem der Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Hertz-Campus (EGHC), Maximilian Essig, der Birkenfelder Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, Matthias König (Freie Wähler), Landrat Miroslaw Kowalski (CDU) und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) den ersten Bauabschnitt am Heinrich-Hertz-Campus offiziell eröffnet.

„Es war ein langer Weg bis hierhin, aber heute geht es auch um ein Versprechen: die zukunftsorientierte wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Raums“, betonte Essig in seiner Eröffnungsrede. Die Erschließung des ersten Bauabschnitts, dem Gewerbepark im unteren Teil des Geländes, solle Mitte 2026 fertiggestellt werden, dann könnten die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt beginnen, die ebenfalls rund ein Jahr bis zum Sommer 2027 andauern sollen, teilte der EGHC-Geschäftsführer mit.

6,5 Millionen Euro Förderung vom Land Rheinland-Pfalz

„Die Vorbereitung und Planung sowie der Abriss erster Gebäude war für unsere Gesellschaft herausfordernd, besonders in finanzieller Hinsicht“, fügte Essig hinzu. Landesministerin Schmitt hatte jedoch nicht nur Worte des Dankes an die Verantwortlichen aus der Region im Gepäck, sondern auch eine Förderung in Höhe von 6,5 Millionen Euro aus dem Haushalt des Landes für die Erschließung des Gewerbe- und Handwerkerparks in Birkenfeld. „Das ehemalige Militärgelände hat viel Geschichte, aber auch viel Zukunft. Mit dem Spatenstich beginnt ein neues Kapitel: Auf rund 23,4 Hektar entsteht hier ein lebendiger Raum für Gewerbeansiedlung, Innovation und gemeinschaftliche Nutzung“, betonte die Wirtschaftsministerin.

i Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (Mitte rechts) überreichte Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel (Mitte links) am Montag eine Förderung in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Niels Heudtlaß

Das Projekt einer vollständigen zivilen Nachnutzung sei einzigartig. Es zeuge von Mut und Engagement der Verantwortlichen, die Umwandlung einer Militärliegenschaft dieser Größe zu einem vollen Erfolg zu verhelfen. „Diese Förderung ist mehr als eine finanzielle Unterstützung – sie ist ein klares Bekenntnis zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. Land und Kommune ziehen hier an einem Strang, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Lebensqualität in der Region zu erhöhen“, sagte Schmitt.

Birkenfelder Bürgermeister: Prozess war nicht immer einfach

Bereits seit 2012 arbeitet die Stadt Birkenfeld an einer zivilen Nachnutzung der ehemaligen Luftwaffenkaserne in Birkenfeld. „Ein Prozess, der nicht immer einfach war“, wie Bürgermeister Lampel sich nicht scheute, zuzugeben. Ein Zweckverbund aus VG, Kreis und Stadt sei nicht zuletzt an der Zurückhaltung von VG und Kreis gescheitert, blickt er zurück. „Ich glaube, mit den heutigen Verantwortlichen hätte auch das funktioniert“, fügt Lampel hinzu. Die Stadt habe die Nachnutzung der Heinrich-Hertz-Kaserne jedoch nie aufgegeben. „Es fehlte der Kommune aber an Geld und Personalkraft“, sagt er. Mit der Gründung der Entwicklungsgesellschaft Hertz Campus Birkenfeld, zu der neben der Stadt auch die Kreissparkasse Birkenfeld, die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG, die WVE GmbH Kaiserslautern und die FIRU mbH gehören, im Jahr 2022 sei deswegen ein wichtiger Schritt gewesen.

„So waren auch die Geldgeber als Partner an Bord“, sagt Lampel. Die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sowie die damit verbundenen Preissteigerungen im Baugewerbe hätten jedoch zu weiteren Verzögerungen geführt. „Jetzt kann ich jedoch mit Stolz sagen, dass wir auf einem guten Weg sind“, beendet der Stadtbürgermeister seine Ausführungen. Letzterem schloss sich auch Landrat Miroslaw Kowalski an: „Der Wille zu diesem Projekt war da und das war wichtig“, lautet sein Fazit.

i Der Abriss der ehemaligen Truppenküche läuft aktuell auf Hochtouren. Niels Heudtlaß

Dieser gute Weg müsse nun weitergeführt werden, sagt Essig. „Die Zeit drängt – einige Unternehmen, die bereits Grundstücke hier erworben haben, warten“, begründet er die jetzt gegebene Eile. In der Vergangenheit habe es Probleme gegeben, nicht zuletzt immer wieder auftauchende nicht verzeichnete Bunker, die gesprengt werden mussten. „Mit den Fördermitteln des Landes können wir den zweiten Bauabschnitt im Sommer 2026 jedoch ohne weitere Verzögerungen beginnen“ fügt der EGHC-Geschäftsführer hinzu. Dabei werde sehr nachhaltig gearbeitet: „Das Material, das während der Abrissarbeiten herausgeholt wird, verwenden wir bei der Erschließung nach Möglichkeit wieder“, betont Essig. Das beschleunige ebenfalls die Erschließung.

Erste Firmen stehen bereits in den Startlöchern

Und Eile ist geboten. Denn einige Firmen wollen bereits während der Bauarbeiten auf den Heinrich-Hertz-Campus ziehen. Zum Beispiel die Tischlerei Bauer Bauideen aus Idar-Oberstein. Bereits im März 2024 habe die Firma die alte Panzerwerkstatt erworben, sagt Geschäftsführer Michael Basten. Schon zum 1. Januar 2026 sei der vollständige Umzug von Idar-Oberstein auf den Heinrich-Hertz-Campus geplant. „Wir sind in den letzten Jahren von zwei auf zwölf Mitarbeiter angewachsen, unser Standort in Idar-Oberstein wird langsam zu klein“, nennt Basten einen der Gründe für den Umzug. Der Tischlermeister stammt aus Hattgenstein: „Für mich ist das also sozusagen ein Zurück zu den Wurzeln“, sagt er mit einem Lachen.

i Mit der Erschließung des Heinrich-Hertz-Campus wurde bereits vor dem symbolischen Spatenstich am Montag begonnen. Niels Heudtlaß

„Wir sind guter Dinge, dass auch während der Erschließung ein kompletter Betrieb möglich ist“, fügt Basten hinzu. Bereits jetzt habe die Firma mit dem Umbau der Panzerwerkstatt auf ihre Bedürfnisse begonnen. Dabei lege die Tischlerei, wie bei all ihren Projekten, viel Wert auf Nachhaltigkeit. „Wir arbeiten, ob bei Kundenaufträgen oder dem eigenen Umbau, mit Holz aus der Region, zum Beispiel aus Buhlenberg, und pflegen eine enge Zusammenarbeit mit dem Landesforsten“, sagt Basten. Das passe aus seiner Sicht gut zu den Plänen der EGHC am Heinrich-Hertz-Campus. „Es ist für uns ein Vorteil, als eine Firma mit Expertise im nachhaltigen Ausbau, als erster an einem Standort zu sein, der nachhaltig ausgebaut werden soll“, wirbt Basten um Aufträge von sich dort ansiedelnden Firmen.

Die Dachdeckerfirma Bleck aus Birkenfeld will dahingegen vor ihrem Umzug die Erschließungsarbeiten abwarten. Inhaber Maximilian Bleck war der Erste, der sich bereits 2022, um einen Standort auf dem Heinrich-Hertz-Campus bemühte. „Wir sind von dem Projekt überzeugt und es bietet uns zahlreiche Vorteile, viel Platz und Ruhe, um ungestört zu arbeiten“, sagt er.

Auch die Birkenfelder Firma Eugen Efimov Elektrotechnik plant einen Umzug auf den Heinrich-Hertz-Campus. Neben den Handwerksfirmen verlegt mit der Firma Baxser ein Experte für erneuerbare Energien und smart-homes seinen Forschungs- und Innovationsbereich nach Birkenfeld – die Produktion soll in China verbleiben. Auch hier ist Eugen Efimov beteiligt. „Wir wollen hier ein Zentrum für die Themen smart-home und erneuerbare Energien errichten“, sagt er. Auch ein Fitnessstudio sowie das Sport- und Eventkonzept, das Ex-Nationalturner Artem Ghazaryan in der ehemaligen Turnhalle der Kaserne plant, haben bereits ein Zuhause am Heinrich-Hertz-Campus gefunden.