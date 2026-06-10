Tankstelle in Idar-Oberstein
Ersatzquartier für Mehlschwalben: Keine optimale Lösung
Mehlschwalben holen sich Baumaterial am Ufer einer Wasserstelle. Sie bauen runde und fast geschlossene Lehmnester an Gebäuden, D
Mehlschwalben holen sich Baumaterial am Ufer einer Wasserstelle. Sie bauen runde und fast geschlossene Lehmnester an Gebäuden, Dach- oder Fassadenvorsprüngen. An der BFT-Tankstelle wurde nun ein Schwalbenhaus errichtet.
Patrick Pleul. picture alliance/dpa

„Wenn Schwalben am Haus brüten, geht das Glück nicht verloren“ – sagt ein Sprichwort. In diesem Fall erhalten Schwalben ein eigenes Haus an einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Die perfekte Lösung? Nein. Aber immerhin eine Möglichkeit.

Lesezeit 2 Minuten
An der BFT-Tankstelle im Gewerbepark Nahetal wurde ein frei stehendes Schwalbenhaus errichtet, um Mehlschwalben – eine in Deutschland streng geschützte und stark standorttreue Vogelart – bei ihrer Rückkehr aus den Überwinterungsgebieten eine störungsfreie Möglichkeit zur Jungenaufzucht zu bieten.

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