Brandserie geht weiter
Erneuter Flächenbrand bei Berglangenbach
Rund 800 Quadratmeter Vegetation brannten an der L347 bei Berglangenbach.
Rund 800 Quadratmeter Vegetation brannten an der L347 bei Berglangenbach.
Hosser

Wieder züngelten die Flammen an der L347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden. Weil das Feuer fast an derselben Stelle ausbrach wie vor wenigen Wochen, steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum.

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Die Brandserie rund um Berglangenbach setzt sich offenbar fort. Am Dienstagnachmittag wurden die Feuerwehren aus Leitzweiler, Heimbach und Berglangenbach zu einem Flächenbrand an der L347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden alarmiert. Nach Angaben der Leitstelle sollte dort eine zwei Quadratmeter große Fläche im Straßengraben brennen.
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