Wieder züngelten die Flammen an der L347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden. Weil das Feuer fast an derselben Stelle ausbrach wie vor wenigen Wochen, steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum.
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Die Brandserie rund um Berglangenbach setzt sich offenbar fort. Am Dienstagnachmittag wurden die Feuerwehren aus Leitzweiler, Heimbach und Berglangenbach zu einem Flächenbrand an der L347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden alarmiert. Nach Angaben der Leitstelle sollte dort eine zwei Quadratmeter große Fläche im Straßengraben brennen.