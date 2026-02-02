Freilichtbühne Mörschied
Erneut Rekordergebnis beim Adventssingen in Mörschied
Und wieder wurde es eine neue Rekordsumme. Zur zehnten Auflage des Adventssingens wurde das ohnehin schon sehr gute Ergebnis des Vorjahres erneut getoppt. Stolz präsentierten die Beteiligten den Spendenscheck.
Leonhard Stibitz

Zur zehnten Auflage des Adventssingens wurde das ohnehin schon sehr gute Ergebnis des Vorjahres erneut getoppt: Die Rekordsumme liegt bei 17.023,58 Euro.

Lesezeit 2 Minuten
Der Gang zum Westerndorf der Freilichtbühne ist für viele der Beteiligten ein Automatismus. Die Teilnehmer der Pressekonferenz wären an diesem äußert nebligen und nasskalten Morgen Gefahr gelaufen, den Ort des Geschehens nicht zu finden. Als dann alle pünktlich eintrafen, kam die Botschaft, dass die Kaffeemaschine defekt sei, doch Kuchen und Laugengebäck schmeckten trotzdem.

