Die Aufregung war groß, als die Kreisverwaltung sich weigerte, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, wonach die restlichen Grundstücke der IGS Herrstein an den Kreis gehen. Nun hat sich die Kommunalpolitik durchgesetzt, der VG-Rat muss noch zustimmen.
Es war eine kurze Sitzung, die der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen absolvierte. Es gab nur drei Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil und auch da nur sehr wenige Wortmeldungen, wie der Erste VG-Beigeordnete Alfred Reicherts, der den erkrankten VG-Bürgermeister Uwe Weber vertrat, erstaunt feststellte.