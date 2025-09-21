Kurze HFA-Sitzung Erleichterung nach Kreistagsbeschluss zur IGS Rhaunen 21.09.2025, 13:00 Uhr

i Die Bushaltestelle an der IGS in Herrstein geht nun auch in den Besitz des Landkreises über. Reiner Drumm

Die Aufregung war groß, als die Kreisverwaltung sich weigerte, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, wonach die restlichen Grundstücke der IGS Herrstein an den Kreis gehen. Nun hat sich die Kommunalpolitik durchgesetzt, der VG-Rat muss noch zustimmen.

Es war eine kurze Sitzung, die der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen absolvierte. Es gab nur drei Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil und auch da nur sehr wenige Wortmeldungen, wie der Erste VG-Beigeordnete Alfred Reicherts, der den erkrankten VG-Bürgermeister Uwe Weber vertrat, erstaunt feststellte.







