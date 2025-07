Gerhard Hosser ist der Seniorchef der Foto-Agentur Hosser und hat das Geschehen in Idar-Oberstein und im Kreis Birkenfeld über viele Jahrzehnte verfolgt und dokumentiert. In der NZ-Sommerserie erinnert sich der 97-Jährige an eine glückliche Kindheit.

Nun bin ich doch noch 97 Jahre alt geworden, ein Alter, das ich mir früher hätte nicht vorstellen können. Hineingeboren in eine bewegte Zeit im Jahre 1927 zur Hochsommerzeit am letzten Tag im August. Jungfrau dem Sternzeichen nach, aufgrund dessen sensibel und empfindsam. In meinem Fall sagen die Sterne die Wahrheit! In der letzten Zeit habe ich oft darüber nachgedacht, wie denn meine Kindheit überhaupt war, was ich alles erleben durfte und wie weit meine Erinnerungen zurückreichen.

Eine Erinnerung muss mit dem Duft einer einfachen Gartenblume zusammenhängen: Aromatisch, leicht süßlich, bis heute unverkennbar in meiner Nase: der Nelkenduft. Als „Hatschi-Blume“ hat sie meine Mama mir vor das „Stupsnäschen“ gehalten, es bis heute mein Lieblingsduft, wenngleich er auch etwas von Tod und Friedhof in der Duftnote versprüht.

Was damals in unserem Garten hinter dem Haus war, kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen. Ob es ein strahlender Sommertag oder wolkenverhangener Himmel war, nur der Geruch blieb bei mir. Ich schnuppere noch heute öfter an den kleinen, rosaweißen Blüten. Bruchstückweise reihen sich dann so allmählich Erinnerungen zu einem bunten Reigen.

Wir waren zunächst als Kinder zu zweit, ein drei Jahre älteres, immer um mich besorgtes Schwesterlein hat sich rührend um mich gekümmert! Wir waren immer zusammen, und was sie so alles ausheckte, dürfte auch auf mich abgefärbt haben. Wir waren uns sehr ähnlich und lebten, wenn auch in zwei getrennten Familien, immer recht nahe beieinander. Ohne Zweifel ist das uns beiden nicht schlecht bekommen.

Wie es sich in damaliger Zeit gehörte, hatten wir Mama und Papa und lebten in recht geordneten, allerdings nach heutigem Denken eher ärmlichen Familienverhältnissen. Unsere Mama war eine einfache, aber herzensgute Mutter – einfach nur Hausfrau. Etwas Besseres konnte aus meiner Sicht einem Kind überhaupt nicht passieren. Wir haben so viel von ihr lernen dürfen im Haus, im Garten, im Wald und im Feld, dass es unbezahlbar für unser späteres Leben war.

Zugegeben: Unserem Papa, von Beruf Schriftsetzer bei der Tageszeitung, wäre von der Intelligenz aus betrachtet Mama nicht beigekommen, aber beide haben sich ergänzt in einer Art, die ich in meiner späteren Familie immer wieder versucht habe nachzuleben.

Glückliche Kindheit auf der Struth

Es gab auf den Feldern nichts an Getreide, das wir bei der Einschulung nicht gekannt hätten: Ob Gemüse, Beerenfrüchte, Bäume wie Birken, Buchen, Tannen und Kiefern – wir kannten die Baumrinde und das Blattwerk. Wir waren begeisterte Pilzsammler und hatten früh gelernt, wie ein aromatischer Apfel schmeckt und dass man sich an den Hagebutten-Sträuchern sehr unangenehm stechen konnte. Für uns war eine Milchkuh niemals lila, und ein stolzes Pferd erkannten wir gegenüber den bärenstarken Pferden, die in den Wäldern bei den Waldarbeitern schufteten, auf Anhieb.

Wir wussten, wie die Weiß- und die Buntwäsche in der damals allerorts üblichen Waschküche auseinandergehalten wurde. Am Abend vorher in „Henko“ eingeweicht, am nächsten Tag in dem großen Waschkessel mit Persil gekocht und in „Sil“ ausgewaschen, ausgewrungen, bei schönem Wetter draußen auf die Leine oder im Winter oder bei Regenwetter auf dem Trockenspeicher aufgehängt. Trotzdem haben wir nichts vermisst. Nichts, über das ich heute klagen möchte.

Meine Spielkameraden kamen oft auf die Straße und hatten ein Brot mit Zuckerrübensirup („Bahnsche“) in der Hand, nichts drunter, nur diese klebrige Zuckermasse, von der man beim Hineinbeißen rund um den Mund einen braunen „Schnurres“ bekam. Die knusseligen Hände wurden an den Hosen abgerieben. So war es eben da, in der Arbeitersiedlung, in der ich großgeworden bin. Wir durften den Frischeduft riechen, den Duft, der nur von der Wäsche ausgeht, die in der sauerstoffhaltigen Luft getrocknet wurde. Wir Kinder sind damals auf der Straße groß geworden, wir kannten alle Kinderspiele. Gummibälle waren eine Seltenheit, war aber einer da, war er immer für alle da. scc