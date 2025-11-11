Stumm-Orgelverein Erinnerung als Teil von Kulturarbeit in Sulzbach Jutta Gerhold 11.11.2025, 17:00 Uhr

i Die Pianistin Ekaterina Derzhawina nahm ihre Zuhörer mit auf eine Reise "Gegen das Vergessen". Reiner Drumm. Rd

Ein musikalisches Glanzlicht im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr erlebten die Zuhörer im Sulzbacher Bürgerhaus.

Am 9. November nach Sulzbach zu fahren, entpuppte sich in mehrfacher Hinsicht als gut investierte Zeit. Der Stumm-Orgelverein hatte eingeladen, mehr als 100 Gäste waren ins Bürgerhaus gekommen. Das musikalische Glanzlicht im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr setzte die russische Pianistin Ekaterina Derzhawina mit ihrem aus drei Werken bestehenden Programm „…gegen das Vergessen“.







