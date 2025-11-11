Erinnerung als Teil von Kulturarbeit in Sulzbach

Ein musikalisches Glanzlicht im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr erlebten die Zuhörer im Sulzbacher Bürgerhaus.
Am 9. November nach Sulzbach zu fahren, entpuppte sich in mehrfacher Hinsicht als gut investierte Zeit. Der Stumm-Orgelverein hatte eingeladen, mehr als 100 Gäste waren ins Bürgerhaus gekommen. Das musikalische Glanzlicht im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr setzte die russische Pianistin Ekaterina Derzhawina mit ihrem aus drei Werken bestehenden Programm „…gegen das Vergessen“.