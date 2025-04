Da gab es keinen Gesprächsbedarf im Bauausschuss der Stadt: An der Algenrodter Grundschule muss ein Treppengeländer erneuert werden. Die betroffene Treppe zur Achatstraße verbindet die Grundschule mit der Achatstraße. In der Achtstraße sind die Parkplätze für die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Bushaltestelle für die Schülerinnen und Schüler angelegt. Die Treppe ist also eine Verbindung, die täglich mehrmals genutzt wird, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Die senkrechten Pfosten des vorhandenen Treppengeländers sind in einem seitlichen Betonstreifen links und rechts der Treppenstufen im Beton eingelassen. Fast alle Pfosten sind an der Oberkante des Betons durchgerostet. Auch ist der Beton an verschiedenen Stellen abgebrochen. Die Geländer sind in sich instabil. Der Baubetriebshof musste in den vergangenen Jahren mehrmals jährlich an den Pfosten Schweißarbeiten zur Reparatur ausführen. Diese Schweißarbeiten seien aber keine Dauerlösung, war man sich im Ausschuss einig.

Wegen einer dauerhaft vorhandenen erhöhten Unfallgefahr sei das Geländer komplett zu erneuern, einschließlich der Ausbesserungsarbeiten an dem seitlichen Betonstreifen. Weiterhin sei noch eine Treppe mit Geländer für den Notausgang aus der Mensa erforderlich. Auch diese soll bei dieser Maßnahme miterledigt werden. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 58.000 Euro.