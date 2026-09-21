OB Frank Frühauf ist bereit
Erhält Idar-Oberstein bald einen Bruce Willis-Platz?
Die Schauspieler Bruce Willis und Sebastian Koch im Jahr 2013 in Berlin bei der Premiere des Films „Stirb langsam - Ein guter Ta
Die Schauspieler Bruce Willis und Sebastian Koch im Jahr 2013 in Berlin bei der Premiere des Films „Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben“. Der berühmte Schauspieler wurde in Idar-Oberstein geboren. Und das soll nun auch sichtbar werden.
Britta Pedersen. dpa

Unser Bruce Willis. Der Hollywoodstar hat seine Wurzeln bekanntlich in der Keltenstraße 41 in Idar. Definitiv ist er ein sehr berühmter „Sohn“ der Stadt. Und das soll nun womöglich auch sichtbar werden, kündigt OB Frank Frühauf an.

Lesezeit 2 Minuten
Bruce Willis: ein berühmter „Sohn“ der Stadt, der auf der Lay in Idar gelebt und seine frühere Heimatstadt auch nie vergessen hat. Nur: Sichtbar ist das nirgends. Bislang zumindest nicht. Unsere Zeitung fragte bei Oberbürgermeister Frank Frühauf nach.
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