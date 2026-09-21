Unser Bruce Willis. Der Hollywoodstar hat seine Wurzeln bekanntlich in der Keltenstraße 41 in Idar. Definitiv ist er ein sehr berühmter „Sohn“ der Stadt. Und das soll nun womöglich auch sichtbar werden, kündigt OB Frank Frühauf an.
Lesezeit 2 Minuten
Bruce Willis: ein berühmter „Sohn“ der Stadt, der auf der Lay in Idar gelebt und seine frühere Heimatstadt auch nie vergessen hat. Nur: Sichtbar ist das nirgends. Bislang zumindest nicht. Unsere Zeitung fragte bei Oberbürgermeister Frank Frühauf nach.