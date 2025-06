Seit Juni hat sich das therapeutische Angebot in Baumholder deutlich erweitert: Die Ergotherapiepraxis Michael Metzmacher aus Idar-Oberstein erweitert ihren Radius in Form einer neuen Zweigstelle in der Bahnhofstraße 31 in Baumholder. Damit kehrt nach langer Zeit wieder ein umfassendes ergotherapeutisches Angebot in die VG Baumholder zurück, erklärt Michael Metzmacher. Das Behandlungsspektrum der neuen Praxis umfasst die gesamte Bandbreite moderner Ergotherapie – von Pädiatrie über Geriatrie bis hin zu neurologischen und psychosomatischen Behandlungsansätzen. Geleitet wird die neue Zweigstelle von Yannick Simon, der als fachlicher Leiter für den Standort Baumholder verantwortlich ist. Unterstützt wird er von den Ergotherapeutinnen Elena Hemmer und Eva Haas. Gemeinsam möchten sie die ergotherapeutische Versorgung in der Verbandsgemeinde Baumholder sowie im angrenzenden Saarland und in Richtung Kusel sicherstellen. Als Vorteil stellt Metzmacher heraus, dass die Ergotherapie in Baumholder nun wieder regulär in Praxisräumen vor Ort stattfinden kann – und nicht nur wie bislang in Form von Hausbesuchen. Die Idar-Obersteiner Ergotherapiepraxis bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung mit und freut sich darauf, diese Expertise künftig auch den Menschen in und um Baumholder zur Verfügung zu stellen, erklärt Michael Metzmacher.

Erreichbar ist die Praxis für beide Standorte weiterhin zentral über die Telefonnummer 06781/44122 oder über die Internetseite unter www.ergotherapie-io.de und per E-Mail an info@ ergotherapie-io.de