Berufsbildende Schule Erfolgsmodell: Biologietechnik in Idar-Oberstein Vera Müller 29.03.2026, 17:00 Uhr

i Schülerinnen der Klasse 12 mit den gestifteten Mikroskopen BBS/Claudia Moser

Steigende Schülerzahlen, wachsende Begeisterung und ein geplanter MINT-Space – der neue Schwerpunkt Biologietechnik entwickelt sich in Idar-Oberstein zum Erfolgsmodell.

Zwei Jahre nach dem Start des ersten Jahrgangs zieht das Team der Berufsbildenden Schule Idar-Oberstein, Harald-Fissler-Schule, eine durchweg positive Bilanz zur Einführung des Beruflichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt Biologietechnik. „Die Schülerzahlen steigen kontinuierlich, und die Lernenden zeigen eine bemerkenswerte Motivation – ein klares Zeichen dafür, dass der neue Bildungsgang eine echte Lücke im Bildungsangebot der Nahe-Region ...







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