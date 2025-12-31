„Erfolgsgeschichte“ Nationalpark feiert 10. Geburtstag

Jahresrückblick: Zehn Jahre Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Wie aus anfänglichem Widerstand eine Erfolgsgeschichte wurde – und warum selbst Borkenkäfer dabei halfen, die Region in eine einzigartige Wildnis zu verwandeln.

Zehn Jahre Nationalpark Hunsrück-Hochwald – dieses Jubiläum feiern Rheinland-Pfalz und das Saarland an Pfingsten – am Samstag am Erbeskopf, am Sonntag und am Montag in Otzenhausen.

Rund um das als Nationalparktor fungierende Hunsrückhaus sind etliche Informations- und Verpflegungsstände sowie ein großes Festzelt aufgebaut.