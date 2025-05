Kentix hat beim Community Day in der Messe den 15. Geburtstag gefeiert: Dabei erklärte CEO Thomas Fritz, was Gin mit dem Erfolg des Idar-Obersteiner Unternehmens zu tun hat.

Seit 15 Jahren gibt es die Firma Kentix, Spezialist für digitale und intuitive Sicherheitstechnologie, mit Sitz in der Carl-Benz-Straße in Idar-Oberstein. Eigentlich sind es sogar 17 Jahre, wie Gründer und CEO Thomas Fritz beim Community Day in der Messe Idar-Oberstein erzählte – damals war er noch einziger Mitarbeiter mit vielen Ideen und wenig Geld, der aber schon die ersten Produkte in einer Garage im Stadtteil Göttschied entwickelte. Heute hat das Unternehmen gut 50 Mitarbeiter und ist vor allem im Bereich Infrastrukturschutz bei der Bundeswehr und öffentlichen Verwaltungen sehr gut im Geschäft.

Bei der Geburtstagsfeier blickte Fritz zurück auf die Anfänge, als vor allem der Vertrieb für die kleine Firma, die noch niemand kannte, ein Problem darstellte. Für Marketingmaßnahmen war kein Geld da. Fritz besuchte zahlreiche Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, um Tipps und Hilfe zu erhalten. Doch das brachte ihn nicht so richtig weiter. Vom Vertriebschef der Firma Würth gab es zum Beispiel den Tipp: „Fleißig musst scho sei...“ Der Kentix-Gründer beobachtete aber, dass die Distributoren der eingesessenen IT-Firmen am Ende der Seminare gern feierten. Und so nutzte er schon 2011 seine Kontakte zu einem einheimischen Gin-Produzenten (Gin der Hannes), richtete zahlreiche Partys mit seiner Ginbar aus – und sammelte so haufenweise Visitenkarte ein. In der Woche drauf wurde viel telefoniert, und schnell entstand ein Netzwerk, die ersten Kundenverträge ließen nicht lange auf sich warten. „Das hat wenig gekostet und war sehr effektiv“, blickt Fritz zurück. „Meine Formel für Erfolg lautet also: Gin und Glück“, sagte er vor seinen Gästen in der Messe.

i Das ist die Erfolgsformel von Thomas Fritz und Kentix: Gin und Glück. Stefan Conradt

Kentix entwickelt und produziert digitale, intuitive Sicherheitstechnologie, die Unternehmen dabei hilft, sich vor physischen Bedrohungen zu schützen. Das wichtigste Produkt, es stand logischerweise auch im Mittelpunkt des Community Days, ist derzeit KentixONE, eine IoT-basierte Plattform, die Zutrittskontrolle, Alarm- und Videotechnik integriert. Das neue System ersetzt acht herkömmliche Sicherheitssysteme und überwacht proaktiv mehr als 40 Gefahren von der Einbruchalarmierung über die Brandfrüherkennung bis hin zum effektiven Netzwerkmonitoring. „Die Produkte von Kentix sind darauf ausgelegt, Unternehmen jeder Größe eine einfache und effektive Möglichkeit zu bieten, ihre physische Sicherheit zu gewährleisten“, sagt Fritz.

i Puppenspieler Frank Lorenz präsentierte unter anderem einen sprechenden Donot. Stefan Conradt

Mehr als 140 Gäste von rund 110 Firmen waren nach Idar-Oberstein gekommen, um das Unternehmen und seine Produkte näher kennenzulernen. Bei mehr als zehn Fachvorträgen ging es tief in die Materie. Da waren alle froh, als am Donnerstagabend der gemütliche Teil anstand. Denn daran hat sich nichts geändert: Gefeiert wird in der IT-Branche nach wie vor gerne. Zur Geburtstagsfeier hatte Kentix ein buntes Programm zusammengestellt: DJ Hamid sorgte musikalisch für Stimmung, Puppenspieler Frank Lorenz sorgte für Lacher, und Zauberer Monsieur Brezelberger verblüffte die Zuschauer ein ums andere Mal. Zwei Foodtrucks sorgten für Verpflegung. Dazu gab es leckeren Wein und natürlich Gin aus dem Hunsrück. Am Freitagmorgen ging es dann weiter, unter anderem mit der Besichtigung der Kentix-Betriebsgebäude.

i Beim Kentix Community Day wurden zahlreiche Partner mit speziellen Awards ausgezeichnet. Stefan Conradt

Kentix verlieh auch wieder Awards an besonders verdiente Kunden, an die umsatzstärksten, die innovativsten, aber auch die, die am längsten mit im Boot sind. Und für die Firma selbst gab es auch noch eine Auszeichnung: Christina Schwardt, IHK-Regionalgeschäftsführerin für den Landkreis Birkenfeld, überreichte Thomas Fritz eine Urkunde für 15-jährige Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer.