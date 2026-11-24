Dichter Nebel und stürmische Böen setzten die Truppen in Baumholder zu – doch bei besserem Wetter nutzten Luft- und Bodeneinheiten das Zeitfenster. In Übungen wurde Verzahnung und Einsatzbereitschaft unter realitätsnahen Bedingungen geprüft.
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Es sind Momente, in denen jede Sekunde zählt und ein Fehler fatale Folgen hätte. Während hoch über dem Truppenübungsplatz Baumholder Tornado-Kampfjets ihre Bahnen ziehen, richten am Boden spezialisierte Soldaten ihre Laserzielgeräte aus, und Artilleriegeschütze fegen über das Gelände.