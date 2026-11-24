Militärübung in Baumholder Erfolgreiches Manöver bei schwierigen Bedingungen Andrea Brand 24.11.2026, 13:30 Uhr

i Das Leichte Artillerieraketensystem LARS 2 nahm an der Übung teil. Andrea Brand

Dichter Nebel und stürmische Böen setzten die Truppen in Baumholder zu – doch bei besserem Wetter nutzten Luft- und Bodeneinheiten das Zeitfenster. In Übungen wurde Verzahnung und Einsatzbereitschaft unter realitätsnahen Bedingungen geprüft.

Es sind Momente, in denen jede Sekunde zählt und ein Fehler fatale Folgen hätte. Während hoch über dem Truppenübungsplatz Baumholder Tornado-Kampfjets ihre Bahnen ziehen, richten am Boden spezialisierte Soldaten ihre Laserzielgeräte aus, und Artilleriegeschütze fegen über das Gelände.







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