Kelten können feiern
Erfolgreiches Altburgfestival begeistert 1500 Besucher
Daumen hoch fürs Altburgfestival: Im Publikum wurde bei den Auftritten kräftig mitgefeiert.
Daumen hoch fürs Altburgfestival: Im Publikum wurde bei den Auftritten kräftig mitgefeiert.
Sebastian Schmitt

Irish Folk, Mittelaltermarkt und Feuerkünstler: Das Altburgfestival zog an drei Tagen Besucher in historischen Bann. Wie Helfer, Händler und Familien trotz brütender Hitze feierten, lesen Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
Drei Tage Irish Folk, Mittelalterflair und Keltenmarkt haben am Wochenende zahlreiche Besucher auf die historische Altburg bei Bundenbach gelockt. Rund 1500 Gäste zählten die Organisatoren beim 36. Altburgfestival von Freitag bis Sonntag. Trotz hochsommerlicher Temperaturen war das Gelände an allen drei Tagen gut besucht.
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