Nachfrage im Kreis Birkenfeld
Erfahrungen mit E-Autos fallen nicht nur positiv aus
Die Kreisverwaltung hat gerade dank der KIPKI-Förderung 14 neue Elektroautos angeschafft - im Bild der VW ID.4 des Abfallwirtsch
Die Kreisverwaltung hat gerade dank der KIPKI-Förderung 14 neue Elektroautos angeschafft - im Bild der VW ID.4 des Abfallwirtschaftsbetriebs. Die bisherigen Erfahrungen fallen durchweg positiv aus.
Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Fast alle Verwaltungen im Kreis Birkenfeld nutzen elektrisch angetriebene Dienstwagen. Probleme etwa mit der Reichweite gibt es nur hier und da – vor allem in der kalten Jahreszeit. Und die Werkstattrechnungen fallen auch nicht höher aus ...

Lesezeit 3 Minuten
Das sorgte für Schlagzeilen: Die Stadt Bad Kreuznach hat den Fuhrpark des Ordnungsamts wieder auf Benziner umgestellt und begründet das mit technischen Problemen bei den bislang genutzten Elektroautos. Genauere Angaben gab es nicht. Unsere Zeitung hat bei den Verwaltungen im Nationalparklandkreis, wo mittlerweile immer mehr vollelektrische Fahrzeuge im Einsatz sind, mal nachgehört, wie es dort aussieht.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren