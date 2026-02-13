Nachfrage im Kreis Birkenfeld Erfahrungen mit E-Autos fallen durchweg positiv aus Stefan Conradt 13.02.2026, 06:00 Uhr

i Die Kreisverwaltung hat gerade dank der KIPKI-Förderung 14 neue Elektroautos angeschafft - im Bild der VW ID.4 des Abfallwirtschaftsbetriebs. Die bisherigen Erfahrungen fallen durchweg positiv aus. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Fast alle Verwaltungen im Kreis Birkenfeld nutzen elektrisch angetriebene Dienstwagen. Probleme etwa mit der Reichweite gibt es nur hier und da – vor allem in der kalten Jahreszeit. Und die Werkstattrechnungen fallen auch nicht höher aus ...

Das sorgte für Schlagzeilen: Die Stadt Bad Kreuznach hat den Fuhrpark des Ordnungsamts wieder auf Benziner umgestellt und begründet das mit technischen Problemen bei den bislang genutzten Elektroautos. Genauere Angaben gab es nicht. Unsere Zeitung hat bei den Verwaltungen im Nationalparklandkreis, wo mittlerweile immer mehr vollelektrische Fahrzeuge im Einsatz sind, mal nachgehört, wie es dort aussieht.







