NZ-Leser sagen ihre Meinung: Erbsenzählerei oder ganz normaler Wahlkampf?
Erbsenzählerei oder ganz normaler Wahlkampf?
Wahlplakate an Lichtmasten sorgen für Zündstoff im bisher friedlichen Bürgermeister-Wahlkampf der VG Herrstein-Rhaunen.
Das hat für Diskussionen im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen gesorgt, der bisher eher unaufgeregt verlief. Doch nun beklagte CDU-Kandidat Stephan Dreher in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG, dass er einen „erheblichen Wettbewerbsnachteil“ erlitten habe durch Plakate von Mitbewerbern, die in der Ortsgemeinde Fischbach widerrechtlich an Lichtmasten aufgehängt worden seien.