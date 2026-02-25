NZ-Leser sagen ihre Meinung Erbsenzählerei oder ganz normaler Wahlkampf? 25.02.2026, 17:37 Uhr

i Um an Lichtmasten in Fischbach aufgehängte Plakate entzündete sich die Debatte in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses - an der Fischbacher Brücke ist das kein Problem: Da prangen die Konterfeis der Kandidatinnen und Kandidaten für Landtag und Bürgermeister friedlich nebeneinander. Reiner Drumm. Rd

Wahlplakate an Lichtmasten sorgen für Zündstoff im bisher friedlichen Bürgermeister-Wahlkampf der VG Herrstein-Rhaunen.

Das hat für Diskussionen im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen gesorgt, der bisher eher unaufgeregt verlief. Doch nun beklagte CDU-Kandidat Stephan Dreher in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG, dass er einen „erheblichen Wettbewerbsnachteil“ erlitten habe durch Plakate von Mitbewerbern, die in der Ortsgemeinde Fischbach widerrechtlich an Lichtmasten aufgehängt worden seien.







