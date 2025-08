Gerhard Fels, der berühmteste Sohn von Baumholder, ist am 15. Juli in Bergisch-Gladbach im Alter von 86 Jahren verstorben. Von 1976 bis 1983 war er einer der fünf Wirtschaftsweisen. Sein wirtschaftswissenschaftlicher Rat war nicht nur in Deutschland, sondern auch international gefragt. Den Kontakt zu seiner Heimat hat er nie abreißen lassen.

Geboren wurde Gerhard Fels am 17. Juni 1939 als Sohn des Sägewerkbesitzers Karl Fels, der später für die FDP Kreisbeigeordneter war, und dessen Ehefrau Frieda geb. Schug in der „Felse-Mühl“ in Baumholder. Nach dem Abitur am Göttenbach-Gymnasium in Oberstein studierte er ab Herbst 1960 zunächst in Bonn Wirtschaftswissenschaften, ehe er an der damals noch jungen Universität Saarbrücken in Prof. Herbert Giersch einen Lehrer fand, „der seinen weiteren Berufsweg und seine berufliche Karriere maßgeblich beeinflussen sollte“, wie sich sein Klassenkamerad und Freund Jürgen Diehl anlässlich seines 70. Geburtstags im Heimatkalender 2010 erinnerte.

Darin beschreibt der Unternehmer den Werdegang von Gerhard Fels: 1964 wurde der „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ gegründet – ein unabhängiges wirtschaftswissenschaftliches Expertengremium, das aus fünf Personen, den fünf Weisen, bestand. Giersch, der in dieses Gremium berufen wurde, verpflichtete Gerhard Fels, noch bevor er sein Diplom-Examen abgelegt hatte, als Assistent. Und so kam es, dass dieser noch als Student am ersten Gutachten der „Weisen“ mitschrieb.

i 1976 wurde Gerhard Fels (links) mit seiner Berufung in den Sachverständigenrat der Bundesregierung unter Helmut Schmidt einer der sogenannten "fünf Weisen" Das Bild zeigt den Rat mit seinem Vorsitzenden Prof. Olaf Sievert (Mitte) am 24. November 1976 in der Bonner Bundespressekonferenz. Egon Steiner/dpa. picture alliance / dpa

Als Giersch 1969 als Leiter des Instituts der Weltwirtschaft der Uni Kiel berufen wurde, folgte ihm der junge Diplom-Volkswirt dorthin. Dort baute er eine Abteilung auf, die die Erforschung der weltwirtschaftlichen Strukturprobleme, insbesondere die Industrialisierung der Entwicklungsländer und die sich daraus ergebenden Strukturveränderungen für die deutsche Wirtschaft zur Aufgabe hatte. Er befasste sich damit, so hat er es selbst einmal formuliert, „was nicht gerade die Welt, aber die Weltwirtschaft in ihrem Innersten zusammenhält“.

1976 wurde Gerhard Fels dann mit seiner Berufung in den Sachverständigenrat selbst einer der fünf Weisen. Von 1983 bis zum Erreichen der Altersgrenze war er Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und zugleich Honorar-Professor an der Uni Köln. „Ohne ihn wäre das Institut nicht geworden, was es ist“, würdigte ihn die FAZ bei seinem Ausscheiden im Juni 2004. Nämlich eine „ernst zu nehmende Denkfabrik, die nicht nur tadellosen Service mit empirischen Daten leistet, sondern vor allem mit wissenschaftlich sauberen, unabhängigen Studien immer wieder wichtige wirtschaftspolitische Diskussionen in Deutschland anstößt“.

Das Institut nennt ihn seinem Nachruf in der FAZ „mit seiner wissenschaftlichen Kompetenz, seiner großen Überzeugungskraft und seiner gewinnenden Persönlichkeit“ eine Idealbesetzung für diese bedeutende Führungsposition. „Es entsprach zutiefst seinem Naturell, nicht nur inhaltliche Positionen zu formulieren, sondern für diese auch öffentlich zu werben – und notfalls auch zu streiten.“

i Gerhard Fels (Mitte) bei der Eröffnung der Intergem 2001 mit OB Hans Jürgen Machwirth und Edelsteinkönigin Susanne Nebert. Hosser (Archiv)

Im September 2001, kurz nach dem Anschlag auf die beiden Türme des World Trade Centers in New York, hob Gerhard Fels als Eröffnungsredner der 17. Intergem in Idar-Oberstein die Bedeutung der Internationalen Edelsteinmesse hervor, die er als einen ganz wichtigen Faktor im Standortmarketing bezeichnete: „Eine Region muss zeigen, was sie hat und was sie kann.“

Nichts an Aktualität verloren hat auch ein anderes Thema, das der Professor damals ansprach. Er plädierte für eine Entrümpelung von Vorschriften, Genehmigungen und arbeitsrechtlichen Regelungen. Das helfe dem Mittelstand mehr als das “Dickicht von Förderprogrammen", das kaum noch zu durchdringen sei.

Gerhard Fels, der Baumholder und seine Heimatregion immer wieder gern besuchte, war in mehreren Aufsichtsräten sowie in zahlreichen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Beratungsgremien tätig, darunter in der Group of Thirty, einem mit prominenten Wissenschaftlern und Unternehmern besetzten internationalen Forum. 1998 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen, 2001 erhielt er den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik.

Gründer des Vereins „zur Hebung des allgemeinen Wohlbefindens“

Fels gehörte dem Abi-Jahrgang 1959 am Göttenbach-Gymnasium in Oberstein an an – es war der letzte am alten Gymnasium vor dem Umzug „Auf die Bein“. Mit ihm erhielten damals unter anderem Jürgen Diehl, Dieter Hahn, Hans-Ulrich Reischauer, Hans-Jürgen Heringer, der es ebenfalls zum Professor brachte, und Harald Wild das Zeugnis der Reife. Wild war ebenso wie Gerhard Fels in den jugendlichen Sturm- und Drang-Jahren mit fünf weiteren Mitschülern Mitglied eines Vereins „zur Hebung des allgemeinen Wohlbefindens“. Damit waren Essen und Trinken gemeint. Es ging dabei allerdings auch um Philosophie, wobei bei den Treffen in einem Gartenhaus unterhalb des Bismarckturms aber stets reichlich Alkohol floss. Das Septett ließ damals sogar eigene Visitenkarten drucken.

„Wir hatten in unserer Klasse eine tolle Kameradschaft“, erinnert sich Harald Wild, der auch später noch regelmäßig mit Gerhard Fels Kontakt hatte, gerne an diese Zeit zurück. „Er war ein sehr angenehmer, umgänglicher Mensch und gar nicht abgehoben“, betont der Idarer. Das letzte Wiedersehen gab’s 2019 bei einem Treffen zu 60 Jahre Abitur im Klosterhotel Marienhöh in Langweiler. Gerhard Fels, der am 5. August in seiner Wahlheimat Bergisch-Gladbach bestattet wird, hinterlässt eine Frau und drei Kinder.