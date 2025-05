Die Stadt Idar-Oberstein trauert um eine ihrer größten Persönlichkeiten und verneigt sich in tiefem Respekt vor dem Lebenswerk eines außergewöhnlichen Menschen. So heißt es in einer Pressemitteilung zum Tod des Unternehmers und Präsidenten des SC Idar-Oberstein. Krieger war in der Nacht auf Montag im Alter von 86 Jahren friedlich eingeschlafen.

„ Hans Dieter Krieger war ein Mensch, der durch sein Wirken, sein Wesen und sein Herz viele Menschen berührt hat, und er war ein Mensch, der da war, wenn man ihn brauchte“, sagt Oberbürgermeister Frank Frühauf. „Er war ein außergewöhnlich erfolgreicher Unternehmer, ein leidenschaftlicher Fußballer und Sänger, ein Vereinsmensch und engagierter Förderer des Sports, der auch über viele Jahrzehnte das öffentliche Leben unserer Stadt mitgestaltet und geprägt hat.

In der Schmuckbranche war er einer der großen Unternehmerpersönlichkeiten und hat damit unserer Stadt weltweite Anerkennung gebracht. Mit Verantwortungsbewusstsein und visionärem Unternehmergeist führte er sein Unternehmen, welches er bereits im Alter von 25 Jahren 1964 nach dem Tod seines Vaters übernahm.

Seine Kreationen standen für höchste Qualität, zeitlose Eleganz und finden heute weiterhin internationale Anerkennung. Über Jahrzehnte hinweg trug er Verantwortung – für seine Mitarbeitenden, für die Stadt und für die Gemeinschaft.

Doch es war nicht nur der Erfolg, der ihn auszeichnete – es war sein Umgang mit Menschen, respektvoll, verbindlich, aufrichtig. Gerade mit Blick auf sein Wirken als Präsident des SC Idar-Oberstein wird deutlich: Hans Dieter Krieger war weit mehr als nur eine Führungspersönlichkeit. Er war Herz und Seele des Vereins, Motor für zahlreiche Entwicklungen und ein Vorbild für Generationen von Sportbegeisterten“, so Frühauf weiter.

Mit großem persönlichem Einsatz, mit Weitblick und einer tiefen Verbundenheit zur Region habe er den Verein gestaltet und Menschen zusammengebracht – auf und neben dem Platz. Dieses Engagement würdigte die Stadt Idar-Oberstein im August 2007 mit der Verleihung der Goldenen Ehrennadel. Für seine unternehmerischen Verdienste wurde ihm im Juli 2014 als Zeichen seiner besonderen Leistungen das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

„Sein Wirken in seiner Heimatstadt wird auch nach seinem Tode unvergessen bleiben.“ Oberbürgermeister Frank Frühauf betont: „Hans Dieter Krieger wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen und in der Geschichte der Stadt Idar-Oberstein haben. Er war ein Mensch, der nicht im Vordergrund stehen wollte, aber immer voranging, wenn es darum ging, etwas zu bewegen, und er setzte sich dabei vorbildlich für seine Heimatstadt ein. Sein Engagement, seine Erfolge und sein herzlicher Charakter werden uns allen in Erinnerung bleiben und wir werden sein Andenken in Ehren halten."

Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner würdigt den Verstorbenen: „Sein Engagement für seine Heimat und die Stadt Idar-Oberstein kannte keine Grenzen. Er wird sehr fehlen. Mit ihm verlieren wir einen engagierten Unternehmer und leidenschaftlichen Kümmerer. Er war nicht nur in der Edelsteinbranche und in der Wirtschaft ein Vorbild, sondern auch ein großer Mitgestalter seiner Heimatstadt. Über Jahrzehnte hinweg hat Hans-Dieter Krieger nicht nur als Unternehmer mit seiner Manufaktur erfolgreich am Edelsteinmarkt agiert, sondern sich mit Herz und Engagement in vielen sozialen und kulturellen Projekten eingebracht.“ Klöckner erinnert auch an die Rettung des insolventen Parkhotels, das Krieger Ende 2011 als Geschäftsführer und Mitgesellschafter übernahm. „Es war ihm ein persönliches Bedürfnis, das erste Haus am Platz für Idar-Oberstein zu erhalten und in eine gute Zukunft zu führen. Hans-Dieter Krieger war ein Brückenbauer, der sich in alle Projekte mit seiner ganzen Persönlichkeit einbrachte. Ein offenes Wort scheute er nicht, war dabei aber immer verbindlich. Man konnte sich auf ihn und seine Zusage verlassen.“ sc/red

Die Beisetzung findet am Dienstag, 20. Mai, um 14 Uhr auf dem Zentralfriedhof in Idar statt.