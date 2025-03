Er hat für die Musik gelebt

Im Alter von gerade einmal 63 Jahren ist der Chorleiter und Musiker Georg Bußmann vor wenigen Wochen völlig überraschend verstorben. Bußmann leitete zahlreiche Musikvereine im Nationalparklandkreis Birkenfeld und war Vorstandsmitglied unter anderem beim Kreismusikverband und bei der Kreismusikschule. Zudem organisierte der Hettenrodter über viele Jahre den Idar-Obersteiner Rosenmontagszug. Bußmann leitete unter anderem den Musikverein Ruschberg, den MV Niederwörresbach und den MV 1848 Idar-Oberstein.

Seine musikalische Laufbahn begann im Jahre 1973 beim Musikverein 1848 Idar-Oberstein, wo er ab 1987 im Vorstand mitwirkte. Von 1993 bis 1996 stand er als Vorsitzender an der Spitze des Vereins. „Durch seine offene und hilfsbereite Art war er bei allen Musikerinnen und Musikern beliebt. Er stand jedem jederzeit mit Rat und Tat zur Seite“, schaut der heutige MV-Vorsitzende Günter Heppner zurück. „Er fing 1973 bei uns an, ein Instrument zu lernen, Oboe, damals war er elf Jahre alt, dann kam Lyra und Glockenspiel dazu, später noch Saxofon.“ Sein Blick ging immer nach vorn, sagt Heppner: „Wie kann man Jugendliche für die Vereine gewinnen? Wie kann man Veranstaltungen und Konzerte attraktiver gestalten? Herausragend waren seine Leistungen zu unserem Jubiläum 2011: 150 Jahre MV 1861. Georg war Leiter des Festausschusses, plante alles über gut drei Jahre, der Festabend in der Stadenhalle und das Festkonzert im vollbesetzten Stadttheater unter Mitwirkung der US-Air Force Band Europe aus Ramstein.“

Auch im Landesmusikverband aktiv

Mehr als 20 Jahre war Georg Bußmann im Kreismusikverband tätig, zuerst als Schriftführer, später als Geschäftsführer und auch als Kreisdirigent. „Auch im Landesmusikverband war er eingebunden und hat dann die Informationen, die vom Landesverband kamen weitergeleitet über den Kreismusikverband an die Vereine“, berichtet Heinz Wendel vom Musikverein Tiefenstein. 2023 wurde Georg Bußmann mit dem Goldenen Ehrenzeichen für 50-jährige Tätigkeit und dem Ehrenbrief des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Hans Jürgen Noss, Präsident des Kreismusikverbands, sagt über Bußmann: „Er hat sich große Verdienste erworben. Er war immer für die Musikvereine da. Er hat für die Musik gelebt. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen geschätzten Dirigenten und Geschäftsführer, sondern auch einen guten Freund, der viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde.“

Bußmann war auch Initiator der Freundschaft mit der Jugendkapelle Teutonia aus Brasilien, die schon mehrfach in Hettenrodt und im Hunsrück zu Gast war. „Dabei hat Georg mit seiner Familie auch immer die Unterbringung der Musiker organisiert“, berichtet Wendel.

„Ein toller Haufen begeisterter Musiker“

Angefangen als Dirigent hat Bußmann erst spät. Er absolvierte die Ausbildung zum C-Dirigenten beim damaligen Landesmusikdirektor Hans Albert Schwarz und belegte 2005 schließlich den Dirigenten-B-Kurs an der Musikakademie im baden-württembergischen Trossingen, wie auf der Internetseite des MV Ruschberg nachzulesen ist. „Dort durchlief er eine insgesamt zweijährige Ausbildung und sammelte im Rahmen vielfältiger weiterer Seminare praktische Erfahrungen, bevor er sich auch noch dazu entschloss, einen Jurorenlehrgang zu absolvieren.“

Nach seinen Tätigkeiten als Dirigent der Musikvereine Niederwörresbach und Sponheim übernahm er 2014 die musikalische Leitung des Musikvereins Germania Ruschberg, wo er auch als Dirigent des Jugendorchesters tätig war. „D ie Tatsache, dass er den Musikverein Germania Ruschberg als tollen Haufen begeisterter Musikerinnen und Musiker bezeichnete, freut uns sehr!“, ist noch immer auf der Internetseite des Vereins nachzulesen. sc