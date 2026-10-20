Edelsteinschleiferei im Fokus Episoden aus dem Hause Munsteiner fesselten die Zuhörer Leonhard Stibitz 20.10.2026, 16:14 Uhr

i Sie konnten auf einen sehr gelungenen Abend zurückblicken: (von links) Wolfgang Thom, seit 53 Jahren an der Seite der Munsteiners, Museumsleiterin Beate Nikodemus, Philipp Munsteiner und Jutta Munsteiner Leonhard Stibitz

Wie spannend es sein kann, über Schmuck zu reden, bewiesen Philipp und Jutta Munsteiner, verstärkt durch Hans Jürgen Henn, im Edelsteinmuseum. Rund 70 Gäste lauschten der Familiengeschichte – und was das Stipshausener Atelier so besonders macht.

Die Verbindung zwischen dem Atelier Munsteiner und dem Deutschen Edelsteinmuseum hat nicht nur eine lange Tradition, sondern ist auch sehr innig. Davon zeugen zahlreiche beeindruckende Sonderausstellungen. An diesem Abend konnte man keinen Schmuck sehen, es wurde eher darüber geredet.







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