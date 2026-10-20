Wie spannend es sein kann, über Schmuck zu reden, bewiesen Philipp und Jutta Munsteiner, verstärkt durch Hans Jürgen Henn, im Edelsteinmuseum. Rund 70 Gäste lauschten der Familiengeschichte – und was das Stipshausener Atelier so besonders macht.
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Die Verbindung zwischen dem Atelier Munsteiner und dem Deutschen Edelsteinmuseum hat nicht nur eine lange Tradition, sondern ist auch sehr innig. Davon zeugen zahlreiche beeindruckende Sonderausstellungen. An diesem Abend konnte man keinen Schmuck sehen, es wurde eher darüber geredet.