„Entwicklungsbereich Leysser“ ist zurückgestellt

Der Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIU) der Stadt Idar-Oberstein hat in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan En-6 „Wohngebiet Naheschleife“ in Enzweiler weiter vorangebracht. Einstimmig wurde die Einleitung der formellen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung beschlossen.

Dort sollen auf dem ehemaligen Sportgelände der TSG „Auf Schachen“ in Enzweiler 24 Wohngebäude mit maximal zwei Geschossen und höchstens zwei Wohnungen entstehen – Einfamilienhäuser sowie Doppelhäuser. Zuletzt waren vom Stadtrat diverse Anpassungen etwa bei den Zufahrtswegen geändert worden. Durch den Wegfall einer Fläche für eine Trafostation ist Platz geschaffen worden für ein weiteres Wohngebäude. Die Vorhabenträgerin, die WVE GmbH Kaiserslautern, hat die erforderlichen Bebauungsplanunterlagen selbst erstellt. Wenn beim Beteiligungsverfahren keine Bedenken gegen das Vorhaben auftauchen, kann der Stadtrat den Bebauungsplan als Satzung beschließen.

Hingegen zurückgestellt wurde der Bebauungsplan O-41 „Entwicklungsbereich Leysser“ im Bereich zwischen dem Lidl und der Bahnhofstraße. Dort möchte ein Investor auf dem Gelände des gleichnamigen Sanitär-, Heizung- und Fliesen-Großhändlers, der seinen Betrieb im Jahre 2002 an diesen Standort aufgab, sein Konzept „City Quartier am Bahnhof – Leben und Arbeiten“ umsetzen. Moritz Forster wandte zu Beginn der Diskussion ein, dass die textlichen Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplan „gestalterischer Willkür Tür und Tor“ öffneten. Schließlich beherberge dieses Quartier viele historische Gebäude von der Volksbank bis hin zu den Gebäuden Bahnhofsstraße 1 und 3, die „ortsbildprägenden Charakter“ aufwiesen und auch unter Denkmalschutz stehen.

Auch das ehemalige City-Hotel ohne Denkmalschutz weise einige außergewöhnliche Baumerkmale wie sein Buntsandsteinmauerwerk und ein gotisches Eingangsportal auf. Passe man die Gestaltungssatzung nicht kann, könnten historische Fassaden etwa unter Dämmungen verschwinden, warnte der SPD-Sprecher. Auch auf Schiefer oder Kunstschiefer als Dacheindeckung sollte man als Stadt in diesem Bereich pochen. Dem folgte der Ausschuss und beauftragte Stadtplaner Kevin Keller, bis zur nächsten Sitzung zu eruieren, inwieweit man solchen Dingen einen Riegel vorschieben kann, ohne juristisch anfechtbar zu werden. Keller wandte allerdings ein, dass diese Vorgehensweise etwas anderes sei als die sonst angestrebte „Entbürokratisierung“.

Wolfgang Röske (CDU) regte an, in kritischen Punkten mit dem Investor zu reden, um diesen nicht zu verprellen. Dazu sagte Forster: „Bebauungspläne überdauern in aller Regel auch Investoren.“ Der Erhalt des Stadtbilds sei in seinen Augen wichtiger, als eine städtebauliche Entwicklung übers Knie zu brechen.