Sicherheit geht vor: Das muss auch für den alten Dorfsaal des Gasthauses Dahlheimer mit seinem einzigartigen Flair gelten, mit dem viele Menschen schöne Erinnerungen an besondere Kulturerlebnisse verbinden. Aber bei allem Verständnis für das formal wohl korrekte Vorgehen der Kreisverwaltung: Die Entscheidung hinterlässt gleich in mehrfacher Hinsicht einen bitteren Beigeschmack.

So basieren die Aussagen zur Statik nur auf Vermutungen. Risse in der Decke und durchhängende Balken werden als Belege dafür angeführt, dass die Standsicherheit gefährdet ist. Ob das wirklich so ist, weiß auch bei der Kreisverwaltung keiner genau. Die Entscheidung steht somit auf keinem soliden Fundament. Die Verwaltung ordnet auf dieser wackligen Grundlage einfach an und lässt den Eigentümer damit allein. Er müsste – natürlich auf eigene Kosten - einen Statiker beauftragen, um nachzuweisen, dass die Mitarbeiter des Bauamts, die das Gebäude in Augenschein genommen haben, sich irren.

Beim Brandschutz gibt es inzwischen so viele Vorschriften, dass allein das Wort schon ausreicht, um Veranstaltern die Tränen in die Augen zu treiben. Wenn eine ausgeklügelte Sicherheitstechnologie in Kombination mit der Anwesenheit von Feuerwehrleuten bei Veranstaltungen nicht ausreichen, gibt das zu denken. Da wird offenbar das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.

In diesem Fall stellt sich zudem die Frage nach der Verhältnismäßigkeit: Es müsste hinsichtlich der Auflagen doch Unterschiede zwischen einer regelmäßig geöffneten Gaststätte und einem Veranstaltungssaal geben, der nur an vergleichsweise wenigen Tagen im Jahr geöffnet wird.

Die Causa KaFF wirft auch die grundsätzliche Frage nach dem Selbstverständnis von Behörden auf, die ja eigentlich Dienstleister für die Bürger sein sollten. Die Vorgaben machen sie indes zu reinen Vollstreckern von Gesetzen, die mehr verhindern als ermöglichen.