Mehr als 8000 Euro an Spenden kamen beim Lauf der Idar-Obersteiner Grundschulen zusammen. Eine Hälfte geht an die Fördervereine der beiden Schulen. Die zweite Hälfte geht als Sachspenden an Kinder in der Region und ganz Rheinland-Pfalz, deren Familien in finanziellen Nöten sind.