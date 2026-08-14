Zurück in die Heimat England, China und zurück: Sein Herz hängt am Hunsrück Peter Bleyer 14.08.2026, 08:00 Uhr

i Weitgereist ist Literaturprofessor Sandro Jung – doch seine Heimat hat einen besonderen Platz in seinem Herzen. Deshalb hat er das Haus seiner Großeltern in Herrstein gekauft. Reiner Drumm

Viele Menschen kehren der Region den Rücken. Aber es gibt auch jene, die immer wieder zurückkommen, weil sie irgendetwas am Hunsrück nicht loslässt. Einer ist Literaturprofessor Sandro Jung. Er hat das Haus seiner Großeltern in Herrstein gekauft.

Studium an verschiedenen englischen Universitäten, Promotion in Wales, Gastprofessuren in Straßburg, Göteborg und Freiburg sowie Professuren in Gent und Shanghai: Eindrucksvoll ist seine Karriere auf jeden Fall – und eine kleine Weltreise obendrein. In Herrstein aufgewachsen, zog es ihn nicht nur über die Kreis-, sondern gleich über die Staatsgrenze.







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