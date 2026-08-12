Während die Erneuerung der Fahrbahn im ersten Abschnitt der Kreuzung am Otto-Decker-Knoten seit Montag läuft, müssen sich Autofahrer in der parallel zur Naheüberbauung verlaufenden Austraße umstellen: Dort wurde die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.
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Die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Austraße für die nächste Bauphase der Naheüberbauung hat einige Anlieger am Wochenende noch überrascht. Da die Ausfahrt an der Kreissparkasse auf die B41 für die Sanierung des Knotenpunktes gesperrt ist, sollen Autofahrer, die in Richtung Sparkasse, Fußgängerzone und des B&B Hotels wollen, nicht nur am Stadttheater abfahren, sondern dort auch wieder auf die Naheüberbauung zurückkehren.