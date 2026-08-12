Naheüberbauung Idar-Oberstein Enge Austraße ist für beide Fahrtrichtungen geöffnet Sascha Saueressig 12.08.2026, 11:00 Uhr

i Die Austraße ist aktuell wegen der Arbeiten auf der Naheüberbauung in Höhe der Kreissparkasse in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Doch das ist schon recht eng, weshalb ein absolutes Halteverbot gilt. Hosser

Während die Erneuerung der Fahrbahn im ersten Abschnitt der Kreuzung am Otto-Decker-Knoten seit Montag läuft, müssen sich Autofahrer in der parallel zur Naheüberbauung verlaufenden Austraße umstellen: Dort wurde die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Austraße für die nächste Bauphase der Naheüberbauung hat einige Anlieger am Wochenende noch überrascht. Da die Ausfahrt an der Kreissparkasse auf die B41 für die Sanierung des Knotenpunktes gesperrt ist, sollen Autofahrer, die in Richtung Sparkasse, Fußgängerzone und des B&B Hotels wollen, nicht nur am Stadttheater abfahren, sondern dort auch wieder auf die Naheüberbauung zurückkehren.







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