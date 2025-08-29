Ob Gefahrstoffeinsatz, Brände, Vermisstensuche oder Rettung von Personen aus einem Fahrzeug, der Feuerwehrnachwuchs in Kempfeld muss sich den unterschiedlichsten Aufgaben eines Berufsfeuerwehrmannes stellen.

Seit vielen Jahren organisiert das Betreuerteam der Jugendfeuerwehr Kempfeld zum Abschluss der Sommerferien ein viertägiges Programm. In diesem Jahr stand ein kleines Jubiläum an. Bereits zum zehnten Mal fand ein „Berufsfeuerwehrtag“ statt.

Dies bedeutet, dass die Jugendfeuerwehrmitglieder in dieser Zeit die Aufgaben eines richtigen Berufsfeuerwehrmanns übernehmen. Hierzu gehört zum Beispiel, Ausbildung zu betreiben, Fahrzeugpflege durchzuführen und natürlich auch „Feuerwehreinsätze“ abzuarbeiten. Zu Beginn des „Berufsfeuerwehrtags“ begrüßte das Team der Jugendwarte die Mädchen und Jungen. Anschließend wurden die Jugendlichen auf die einzelnen Fahrzeuge der Feuerwehr Kempfeld verteilt, damit sie bei einem Einsatz schnell ausrücken können und auch jeder weiß, wo sein Platz ist.

Danach führte der Feuerwehrnachwuchs neben verschiedenen Wasserspielen eine Gruppenübung nach der Feuerwehrdienstvorschrift 3 durch. Nach dem Abendessen folgte eine Nachtwanderung rund um die Ortsgemeinde. Am nächsten Morgen stärkte sich die Gruppe an einem ausgiebigen Frühstück. An diesem Tag stand ein Besuch des Erlebnisbades Monte Mare in Kaiserslautern an. Der Feuerwehrnachwuchs konnte sich an verschiedenen Wasserschlachten so richtig austoben. Dabei wurde auch das Betreuerteam nicht verschont.

Schutzanzug schützt gegen Schwefelsäure

Zum Abschluss des Tages zeigten die Jugendfeuerwehrwarte Bilder von der diesjährigen Abnahme der Jugendflamme Stufe I und II in Veitsrodt. Am Folgetag fand zunächst eine Ausbildungseinheit zum Thema „Technische Hilfe“ statt. Kurze Zeit später folgte die erste Alarmierung für den Feuerwehrnachwuchs: Es wurde ein Gefahrstoffunfall gemeldet.

Schnell waren die drei Einsatzfahrzeuge besetzt und fuhren die Einsatzstelle an. Zunächst erkundete der Gruppenführer die Einsatzlage. Er stellte fest, dass aus einem Behälter „Schwefelsäure“ auslief. Um den Angriffstrupp zu schützen, musste dieser einen speziellen Schutzanzug anlegen, bevor weitere Einsatzmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Zunächst wurde eine Schuttmulde aufgestellt, um das Auslaufen einzudämmen. Als abschließende Maßnahme wurde das Leck abgedichtet. Die Mädchen und Jungen hatten sichtlich Spaß bei der Arbeit.

Nach der Mittagspause, bei der es selbst gemachte Pizza gab, folgte auch schon die nächste Alarmierung. Es wurde ein Flächenbrand in der Ortslage Kempfeld gemeldet. Zunächst bauten sich die eifrigen Mädchen und Jungen ihre Wasserversorgung auf, damit ein Löschangriff mit drei Strahlrohren durchgeführt werden konnte. Nach kurzer Zeit folgte der Befehl „Wasser marsch“, und der angenommene Brand war schnell gelöscht.

Die nächste Alarmierung ließ nicht lange auf sich warten. Diesmal rückten die motivierten Jugendlichen zu einer Vermisstensuche in ein Waldstück aus. Jeweils mit einem Funkgerät ausgestattet, durchsuchten die verschiedenen Trupps ihre zugewiesenen Einsatzabschnitte. Nachdem die Person gefunden wurde, war eine Rettung mit Einsatz der Schleifkorbtrage notwendig. Auch diese Aufgabe meisterte der Feuerwehrnachwuchs mit Bravour.

Ortsbürgermeister als Überraschungsgast

Nach einer kurzen Pause wurde der nächste Alarm ausgelöst. Diesmal rückten die Jugendlichen zu einem Verkehrsunfall an die Wildenburgschule aus. Der Gruppenführer stellte bei der Erkundung fest, dass sich noch eine Person im Fahrzeug befand. Seine Mannschaft unterbaute das Fahrzeug mit Rückhölzern, damit eine patientengerechte Rettung aus dem Auto möglich war. Nach der Befreiung wurde die Person zur weiteren Betreuung dem Rettungsdienst übergeben. Nach so vielen Einsätzen hatte sich der Feuerwehrnachwuchs das gegrillte Abendessen redlich verdient.

Zu einem Überraschungsbesuch erschien Ortsbürgermeister Heiko Kempf mit seinen beiden Beigeordneten Anja Jungbluth und Christian Lindecke. Sie konnten sich dabei vom guten Verlauf der Veranstaltung überzeugen. Ortsbürgermeister Kempf fand lobende Worte für das Betreuerteam, die seit vielen Jahren engagierte Jugendarbeit praktizieren. Die Gemeindevertretung wünsche sich, dass solche Veranstaltungen noch viele Jahre stattfinden werden, so Heiko Kempf. Der Ortsbürgermeister sowie die Beigeordneten sicherten die Unterstützung zu.

Am letzten Tag wurden das Bürgerhaus sowie die Einsatzfahrzeuge geputzt. Anschließend folgte der Abschluss im Landgasthof Hochwaldhof in Bruchweiler. Bei der abschließenden Manöverkritik lobte das Betreuerteam das vorbildliche Benehmen des Feuerwehrnachwuchses, der mit viel Freude und Motivation mitgearbeitet hatte. Ein Dank ging auch an die Gemeinde. Die Jugendlichen hatten beim Berufsfeuerwehrtag die Möglichkeit, das in zahlreichen Gruppenstunden Erlernte praktisch anzuwenden. caw

Wer Interesse zur Mitarbeit bei der Jugendfeuerwehr Kempfeld hat, kann sich mit Jugendfeuerwehrwart Carsten Weiand, Telefonnummer 06785/791110, in Verbindung setzen.