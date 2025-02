Baumesse Idar-Oberstein Energiesparensteht ganz oben auf der Agenda 23.02.2025, 17:00 Uhr

i Das Thema energieeffiziente Sanierung stand auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der Baumesse. Heizungsspezialisten wie die Firma Schupp mussten viele Fragen von Besuchern beantworten. Michael Greber

Die Baumesse in der Messe Idar-Oberstein hat bei vielen in der Region einen hohen Stellenwert: Hier warten im Frühjahr, also vor der Bausaison, immer viele Informationen und eine hohe Expertise von Fachleuten.

Es wird Frühling – und damit starten auch wieder zahlreiche Bauprojekte. Wer da Rat und Hilfe sucht, war am Wochenende in der Messe Idar-Oberstein richtig. MIO-Chef Mirko Arend eröffnete am Freitag pünktlich um 14.30 Uhr gemeinsam mit Bürgermeister Friedrich Marx und dem Bau-Experten und Energieberater Christoph Benkendorff die Leistungsschau.

