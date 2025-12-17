Lesung im Goldenen Engel Emotionale Akzente einer Selbstfindung 17.12.2025, 02:49 Uhr

i Pianistin Rebecca Gomes umrahmte die Lesung der Autorin Liz Malkomes im Goldenen Engel. Reiner Drumm. Rd

Rund 50 Zuhörer folgen im Goldenen Engel der Lesung der Kaiserslauterer Autorin Liz Malkomes. Die Kombination von Rezitation und musikalischer Untermalung begeistert die Teilnehmer.

Ein begeistertes Publikum erlebte im Regionalmuseum Goldener Engel einen außergewöhnlichen literarisch-musikalischen Abend. Knapp 50 Besucher verfolgten eine mitreißende Lesung der jungen Autorin Liz Malkomes aus ihrem jüngsten Buch „Eis in den Augen“.







