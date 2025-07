Der Rat der VG Birkenfeld hat beschlossen, die Kosten für die Betreuung und die dort angebotene Verpflegung, die von den Eltern getragen werden, zu erhöhen. Vier Grundschulen in der VG Birkenfeld befinden sich in Trägerschaft der Verbandsgemeinde (VG): die Grundschule Birkenfeld, die Grundschule Brücken, die Grundschule Hoppstädten-Weiersbach und die Grundschule Niederbrombach. In allen Schulen wird eine Betreuungszeit von 12 bis 16 Uhr angeboten, in den Grundschulen Brücken, Niederbrombach und Hoppstädten-Weiersbach zusätzlich noch eine morgendliche Betreuung von 7 bis 8 Uhr.

VG Birkenfeld passt Betreuungspreise an Kreisdurchschnitt an

Das Land Rheinland-Pfalz bezuschusst die Betreuungsangebote in allen VG-Grundschulen mit rund 19.000 Euro. Laut VG-Verwaltung entspricht das rund elf Prozent der für die VG anfallenden Kosten. Der Zuschuss solle aber eigentlich für die Personalkosten verwandt werden, erklärte VG-Bürgermeister König bereits bei der Vorbesprechung der Erhöhung im Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde.

Nun hat die VG-Verwaltung die eigenen Betreuungskosten mit denen anderer Grundschulen im Landkreis Birkenfeld verglichen. „Da werden im Schnitt weit höhere Entgelte erhoben“, sagt Vivien Schübelin, VG-Sachbearbeiterin im Bereich Schulen. An dem Schnitt pro Stunde wolle sich jetzt auch die Verbandsgemeinde Birkenfeld orientieren. Für Eltern heißt das nach den Sommerferien, dass jetzt bei bis zu fünfstündiger Betreuung pro Woche 14 Euro (bisher 15 Euro), bei bis zu zehnstündiger Betreuung pro Woche 27 Euro (bisher 22 Euro), bei bis zu 15 Stunden pro Woche 40 Euro (bisher 32 Euro) und bei über 15 Stunden Betreuungszeit pro Woche 53 Euro (bisher 37 Euro) bezahlt werden müssen.

Auch bei der Verpflegung, die die Kinder während der Betreuungszeiten erhalten, wird der Preis für die Eltern erhöht. Das Essen für die vier Grundschulen unter Verbandsgemeindeverwaltung wird von Caterern geliefert. Der Caterer „Zum alten Keiler“ aus Horschbach beliefert die Grundschule Birkenfeld, Norbert Krieger aus Neubrücke beliefert die übrigen drei Grundschulen Brücken, Hoppstädten-Weiersbach und Niederbrombach sowie freitags die Grundschule Birkenfeld, heißt es seitens der VG-Verwaltung. Nachdem die Caterer ihre Preise erhöht haben – „Zum alten Keiler“ von 4,20 Euro auf 4,40 Euro und Krieger von 4,20 Euro auf 4,50 Euro –, will nun auch die VG nachziehen.

Grünen-Fraktion kritisiert Preiserhöhung

Wenn die VG ihre weiteren Kosten wie Energie, Personal oder Versicherung mit einrechnet, kostet sie ein Schulessen zwischen 8,49 Euro und 12,66 Euro. Nach dem Schulgesetz dürfen die Kosten Eltern nicht vollständig in Rechnung gestellt werden, sie dürfen nur daran beteiligt werden. Hier stellte die Verwaltung dem Schulträgerausschuss der VG Birkenfeld vor wenigen Wochen zwei Optionen zur Wahl: Entweder die VG bleibt im oberen Rahmen des Kreisdurchschnitts für die Essenspreise an Grundschulen und beschließt eine Erhöhung auf 4,30 Euro (bisher 4 Euro) oder sie beschließt, die Kosten der Caterer vollständig auf die Eltern umzulegen, und verlangt ab dem Schuljahr 2025/2026 4,50 Euro pro Schulessen. Der VG-Rat folgte der Empfehlung des Schulträgerausschusses und beschloss die zweite Variante einer vollständigen Weitergabe der Catererkosten pro Essen.

Doch die Preiserhöhung schmeckte nicht allen Ratsmitgliedern. „Das geht völlig in die falsche Richtung“, mahnte Peter Heyda (SPD). Auch die Fraktion der Grünen im VG-Rat war nicht einverstanden mit den Preiserhöhungen. „Besonders finanziell benachteiligte Familien sind auf das Betreuungs- und Essensangebot der Grundschulen angewiesen. Wir drehen die Schraube hier in die falsche Richtung“, sagte Katharina Müller (Grüne).

Uta Schmitt (SPD), Ratsmitglied und Schulleiterin der Grundschule Birkenfeld, stimmte zwar zu, dass das Angebot vor allem von finanziell benachteiligten Kindern genutzt würde, merkte jedoch auch an: „Rund 240 Kinder essen pro Tag in der Grundschule Birkenfeld, ein großer Teil, der das Ganztagsangebot nutzt, bekommt die Verpflegungskosten allerdings erstattet.“

Dem schloss sich auch Gerd Linn (Freie Wähler) an: „Für Eltern, die sich das Mittagessen in der Schule nicht leisten können, springt richtigerweise der Staat ein, hier müssen wir also keine Rücksicht nehmen.“

Der VG-Rat beschloss die Preiserhöhungen bei zwei Gegenstimmen der Grünen und einer Enthaltung aus der SPD. Somit sind die neuen Preise ab dem Schuljahr 2025/2026 für Eltern bindend.