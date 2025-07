Die Firma Elsi-Tec – kurz für Elektro- und Sicherheitstechnik – agiert seit Januar 2021 aus der alten Grundschule in Fohren-Linden und gehört seither zu den wachsenden Unternehmen auf dem Markt für Sicherheitstechnik. Von Elektrokomplettinstallation, Alarmanlagen, Brandmeldeanlagen und Steuernetzwerken bis hin zu Planungsleistungen sowie der Wartung reicht die Palette des Fachunternehmens, das im Frühjahr 2020 von Frank Henn und Marco Müller gegründet wurde. Der Jahresumsatz liegt bei rund 4,2 Millionen Euro.

„Wir arbeiteten beide bei der Firma Elektro Grimm in Baumholder, und als es dort keine Nachfolge gab, haben wir uns zusammengetan und selbstständig gemacht“, schildert Geschäftsführer Marco Müller beim Besuch von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Während man parallel noch im alten Geschäft die Aufträge abarbeitete, habe man sich nach einem neuen Standort umgeschaut, da das alte Geschäft in Baumholder nicht genug Platz für die Entwicklung geboten habe. So sei man eher zufällig auf die Schule in Fohren-Linden gekommen, habe aber nach einer Besichtigung schnell entschieden, dass dies eine gute Lösung für das neue Unternehmen sei. „Wir kamen auch schnell mit den beiden Gemeinden zusammen“, schildert Müller.

„Wir wollen möglichst regional arbeiten.“

Marco Müller, Geschäftsführer Elsi-Tec

So wurde der Kaufvertrag noch im Sommer 2020 unterzeichnet, und gemeinsam mit den 21 Mitarbeitern, die man von Grimm übernommen hatte, ging es dann in der Freizeit an den Umbau. Rund 600.000 Euro habe man investiert, berichtet Müller – unter anderem wurden die Toiletten aus den späten 1950er-Jahren herausgerissen und neue Toiletten im Obergeschoss installiert. Beim Umbau entstanden im Obergeschoss Büros, ein Schulungsraum und eine Teeküche. Das Erdgeschoss wird als Lagerraum genutzt, dazu kamen Sozialräume für die Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr erfolgte ein Lageranbau mit Laderampe. Dabei ermöglicht eine abgetrennte Warenannahme auch eine Nachtanlieferung von Waren. Die im Gebäude befindliche Pelletheizung versorgt auch die Dr.-Darge-Halle und das Dorfgemeinde- und Feuerwehrhaus in Berschweiler mit Wärme und wird von der Gemeinde Berschweiler betrieben.

Inzwischen beschäftigen Henn und Müller fast 30 Mitarbeiter – und man bildet selbst aus. Der Altersschnitt liegt bei unter 35 Jahren. „Ursprünglich kamen viele als Radio- und Fernsehtechniker, inzwischen heißt der Ausbildungsgang Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik“, erläuterte Müller. Allerdings müsse man die Mitarbeiter selbstständig für die Anforderungen der Sicherheitstechnik weiterbilden. Zudem hat sich die Geschäftsführung von Elsi-Tec mit anderen Unternehmen aus der Region zusammengeschlossen, um die Auszubildenden gezielt auf die Anforderungen der Berufsschule vorzubereiten und einen Coach engagiert, um gezielt Defizite abzubauen, aber sie auch für Präsentationen von Arbeitsfeldern bei Kunden vorzubereiten.

„Seit dem Start hat sich unser Geschäft vervierfacht.“

Frank Henn, Geschäftsführer Elsi-Tec

Wie Henn und Müller berichten, ist die Auftragslage sehr gut. „Wir wollen in erster Linie regional arbeiten“, sagte Henn. Sicherlich könne man auch jeden Morgen nach Frankfurt oder Wiesbaden, aber es gebe auch genug Aufträge – speziell in der Sicherheitstechnik – in der Region. Von Brandmeldeanlagen für Kindergärten und Schulen, von Versicherungen zertifizierte Alarmanlagen für den Schmuck- und Edelsteinhandel oder Banken bis hin zu den US-Streitkräften reicht die Bandbreite der Anfragen. „Dies ist ein Beleg, wie wichtig es ist, die Amerikaner zu halten“, erläuterte auch VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser.

Dabei unterstrich Müller, dass die Technik nicht stehen bleibe und man sich ständig mit neuen Lösungen befassen müsse. Dies sei auch ein Grund dafür, dass man ein Ingenieurbüro in die Firma integriert habe. „Es gibt zu wenig Elektro-Planer auf dem Markt“, sagte Müller. Frank Henn ergänzte, dass man nicht fünf oder sechs Jahre warten könne, bis der LBB oder Bund mit seinen Genehmigungsverfahren durch sei. „Bei den US-Amerikanern werden die Projekte in zwei Jahren vom Spatenstich bis zur Eröffnung abgeschlossen“, betonte Henn. So zählen die US-Streitkräfte in Baumholder und Ramstein zu den bedeutenderen Auftraggebern Elsi-Tecs. Zumal deren Sicherheitsanforderungen kaum mit deutschen Standards vergleichbar sind. „Wir haben inzwischen eine Bürokraft damit beschäftigt, die Anträge für die Zutrittsberechtigungen zu den Baustellen auf den US-Standorten zu koordinieren, da eine neue Genehmigung automatisch bestehende Genehmigungen löscht“, schilderte Henn.

Mit knapp 30 Mitarbeitern – darunter vier Auszubildende – habe man eine gute Größe erreicht, die man halten wolle. Dazu gehört auch, dass das Unternehmen seit zwei Jahren überschlägig in den geraden Wochen nur vier Tage arbeitet – was nicht für die Geschäftsführung und Projektleiter gilt – während die Mitarbeiter in den ungeraden Wochen freitags bis 12 Uhr im Dienst sind. Allerdings nicht bei vollem Lohnausgleich. Doch Freizeit sei den meisten wichtiger. „Wir haben vor zwei Jahren abgestimmt, und 17 waren dafür, zwei dagegen“, berichtete Müller.

Rückblick auf die Geschichte des Gebäudes

Ursprünglich 1960 eröffnet, ist die ehemalige Schule auf der Grenze zwischen Fohren-Linden und Berschweiler als Gemeinschaftsschule genutzt worden. Die beiden Ortsgemeinden bauten das Schulgebäude inklusive Pförtnerhaus und Lehrerwohnung für 390.000 DM.

1971 wurde die Verbandsschule zur Grundschule, und im Januar 1975 gingen die Gebäude an die Verbandsgemeinde Baumholder über. Besuchten zu Beginn die Kinder aus Fohren-Linden, Berschweiler und Eckersweiler die Einrichtung, kam später auch noch Mettweiler hinzu. Die Schule war weitgehend einzügig. Die Schließung wurde 2014 gegen die Einwände aus Berschweiler und Fohren-Linden beschlossen.

Nach dem Beschluss des VG-Rats begannen Überlegungen für eine Nachnutzung. Planungen für seniorengerechtes Wohnen zerschlugen sich. Die beiden Gemeinden nahmen die Gebäude wieder zurück. Nach Gesprächen mit potenziellen Investoren kamen Frank Henn und Marco Müller 2020 auf die Gemeinden zu, um Raum für ihre neu gegründete Firma zu finden.