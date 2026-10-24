Mit vielen Ehrengästen Elisabeth-Stiftung Birkenfeld feiert 60. Geburtstag Niels Heudtlaß 24.10.2026, 13:11 Uhr

i Gäste aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik sowie Gäste und Partner aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft lobten das Engagement der Elisabeth-Stiftung Birkenfeld. Niels Heudtlaß

Die ESB gehört seit 60 Jahren zu den wichtigsten sozialen und gesundheitlichen Trägern der Region. Das betonten zum Jubiläum auch zahlreiche Vertreter aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik sowie Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Elisabeth Stiftung Birkenfeld (ESB) hat am Freitag, 23. Oktober, auf ihrem Gelände am Walter-Bleicker-Platz ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Manch Birkenfelder mag nun verdutzt denken: „Ich wurde doch vor mehr als 60 Jahren im Elisabeth-Krankenhaus geboren, mein Opa oder Vater hat doch bereits in den 50er-Jahren die Versehrtenfachschule auf dem heutigen Walter-Bleicker-Platz besucht.







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