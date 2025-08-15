Klein, aber oho: Das Elisabeth-Krankenhaus in Birkenfeld zählt auch in diesem Jahre wieder zu den besten Kliniken Deutschlands. Das ergab eine groß angelegte Studie des F.A.Z.-Instituts.

Das Krankenhaus der Elisabeth-Stiftung Birkenfeld (ESB) zählt auch 2025 wieder zu den besten Kliniken Deutschlands. In der aktuellen Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ des F.A.Z.-Instituts belegt das ESB-Krankenhaus den ersten Platz in Rheinland-Pfalz unter den Kliniken mit 50 bis unter 150 Betten.

„Diese herausragende Platzierung bestätigt einmal mehr die hohe medizinische Qualität und das außergewöhnliche Engagement des gesamten Klinikteams im 135-Betten-Haus, das auf eine 140-jährige Geschichte zurückblicken kann“, heißt es in einer Pressemitteilung der Elisabeth-Stiftung Birkenfeld.

Die Untersuchung des F.A.Z.-Instituts wurde in Kooperation mit der Analysegesellschaft Service Value und dem IMWF-Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt. Grundlage der Studie sind zwei Bewertungsansätze: Zum einen flossen Patientenzufriedenheit und persönliche Erfahrungsberichte ein, zum anderen objektive Daten – unter anderem aus Qualitätsberichten des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie des Bundes-Klinik-Atlas’, bereitgestellt vom Bundesgesundheitsministerium. Bundesweit wurden für die Studie rund 1820 Krankenhäuser bewertet.

„Diese erneute Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung der engagierten Arbeit und des hohen Anspruchs an medizinische Exzellenz“, sagt der Vorstand der Elisabeth-Stiftung, Hans-Dieter Herter. „Unser Team aus Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und Mitarbeitenden setzt alles daran, den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten. Wir sind glücklich und stolz, zu den besten Krankenhäusern Deutschlands zu gehören.“

Auch Krankenhausdirektorin Michaela Lindemann freut sich über die Auszeichnung: „Der Erfolg bei dieser Studie motiviert zusätzlich, Standards stetig zu verbessern und innovative Ansätze in der Patientenversorgung umzusetzen. Unser Ziel ist es, durch Qualität und Empathie das Vertrauen der Patientinnen und Patienten dauerhaft zu gewinnen.“

Kowalski: „Starkes Zeichen für die Region“

Landrat Miroslaw Kowalski, zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrats der Elisabeth-Stiftung, würdigt die Leistung des Krankenhauses ebenfalls: „Das Ergebnis ist ein starkes Zeichen für die Region. Als Landrat wie auch als Verwaltungsratsvorsitzender macht mich diese Auszeichnung stolz. Die ESB steht für hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung und ist ein unverzichtbarer Baustein unserer medizinischen Infrastruktur im Nationalparklandkreis Birkenfeld. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Elisabeth-Krankenhaus, die mit Kompetenz, Herz und Ausdauer diese exzellente Arbeit leisten.“

Neben der aktuellen Auszeichnung gibt es 2025 einen weiteren Grund zur Freude: Das Elisabeth-Krankenhaus feiert sein 140-jähriges Bestehen. Als das Krankenhaus 1885 eröffnet wurde, umfasste das Angebot lediglich 25 Betten. Seitdem hat sich viel getan: Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Kapazität auf 50 Betten erhöht, 1938 eine eigene Krankenpflegeschule eingerichtet. Die 1950er-Jahre markierten eine Zeit des Aufbruchs – mit dem Bau des Hochwaldsanatoriums für tuberkulosekranke Kinder (1955), einem neuen Bettentrakt und einer Röntgenabteilung.

In den folgenden Jahrzehnten passte sich die Organisationsstruktur den veränderten Rahmenbedingungen an, bevor das Haus 1966 ein wesentlicher Teil der neu gegründeten Elisabeth-Stiftung Birkenfeld wurde. Die 1980er-Jahre brachten weitere Modernisierungen wie eine neue Liegendzufahrt und die technische Aufrüstung von Labor und OP.

Modernisierung schreitet weiter voran

In jüngerer Zeit wurde die Entwicklung konsequent fortgeführt: 2004 erfolgte die Eröffnung der Intensivstation und einer ambulanten Versorgungseinheit. Im Jahr 2023 konnte schließlich ein hochmoderner OP-Trakt für rund acht Millionen Euro eingeweiht werden – mit höchsten Standards in Hygiene und Effizienz.

„Diese kontinuierliche Entwicklung wäre ohne das Engagement und die Leidenschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich gewesen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Sie alle stehen seit über 140 Jahren für eine verlässliche, empathische und hochqualitative Patientenversorgung.“ Die Verantwortlichen der Elisabeth-Stiftung danken allen Mitarbeitenden „für ihren unermüdlichen Einsatz sowie den Patientinnen und Patienten für ihr Vertrauen. Auch in Zukunft bleibt das Ziel, eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau sicherzustellen und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.“ red