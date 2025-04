Elf Tage lang wird in Baumholder wieder Osterkirmes gefeiert. Die vierte Auflage des Volksfestes auf dem Weihervorplatz beginnt an Gründonnerstag und geht bis zum 28. April. Ausgerichtet wird das Fest erstmals von der Schaustellerfamilie Eisele.

Auf dem gepflasterten Weihervorplatz beginnen in der kommenden Woche die Vorbereitungen für die Osterkirmes, die von Gründonnerstag, 17. April, bis Montag, 28. April, wieder zahlreiche Fahrgeschäfte, Schießbuden, Aktionsstände und Essensangebote bieten wird. Die Organisation hat erstmals die Schaustellerfamilie Eisele übernommen, und auch einige Neulinge wurden nach Baumholder geholt.

„Wir haben eine gute Mischung aus Fahrgeschäften, Essensständen und anderen Kirmesangeboten“, berichtet Steven Eisele, der bereits in der siebten Generation Schausteller ist. Der Platz ist ideal für so eine Veranstaltung – Strom, Wasser, alles ist da“, sagt er. Dazu wird es auch Musikauftritte, Gewinnspiele und einen Familientag geben. „Der Aufbau beginnt ab Dienstag, die 18 Beschicker werden mit ihren Ständen und Fahrgeschäften nach und nach eintreffen“, schildert Eisele. Dafür habe man auf dem Weihervorplatz schon eine Aufteilung vorgenommen, um die großen Fahrgeschäfte und die kleineren Buden gut zu positionieren. „Für die Besucher stehen im Umfeld des Weihers genügend Parkplätze zur Verfügung“, betont Steven Eisele.

Star Dancer und großer Autoscooter

Erwartet werden neben einem großen Autoscooter ein Star Dancer und ein Carribean Star, ein Freilufttrampolin sowie ein großes Kinderkarussell und ein Kettenkarussell. Dazu gibt es Schieß- und Spielbuden, Entenangeln, Ballwurfstände und Greifer sowie eine breite Palette unterschiedlicher Essensangebote. Neben einem Knusperhaus mit Mandeln und Lebkuchen sowie anderen Süßwarenständen werden Churros, Käsespätzle sowie Weinspezialitäten von der Mosel feilgeboten.

Los geht das Kirmestreiben am Gründonnerstag ab 14 Uhr. Karfreitag ist dann Ruhetag. Am Karsamstag öffnen die Buden und Fahrgeschäfte ab 14 Uhr, abends tritt die Band Wildfire mit Rock- und Pophits ab 20.30 Uhr auf der Bühne auf dem Weihervorplatz auf. An Ostersonntag können die Gäste bereits ab 11 Uhr kommen. Nachmittags wird Mario Peters für Stimmung sorgen, und ab 15 Uhr werden Osterhasen Geschenke verteilen. Sie sind auch am Ostermontag wieder mit von der Partie, wenn der Kirmesplatz ab 14 Uhr geöffnet wird.

Unter der Woche geht es um 14 Uhr los

In der Woche nach den Osterfeiertagen öffnen die Schausteller jeweils ab 14 Uhr. Am Mittwoch, 23. April, ist dann zum Familientag bei vergünstigten Preisen eingeladen. Klinki der Clown wird für lachende Gesichter sorgen. Ab 15 Uhr gibt es Kinderschminken mit Tina Palm, und Mario Peters spielt ab 14 Uhr auf. Am Donnerstag können die Besucher dann Gutscheine einlösen, die sie zuvor von der Facebook-Seite „Osterkirmes Baumholder 2025“ herunterladen konnten. Freitags gibt es dann erneut Livemusik mit der Gruppe Party on the Rocks. Sie spielen ab 20 Uhr auf.

Am Samstag können die Besucher den aus den Sendungen „Deutschland sucht den Superstar“ sowie „X-Factor“ bekannten Entertainer Mario Loritz live auf der Bühne erleben. Mit seiner unverwechselbaren Stimme wird er mit Klassikern wie „You Are so Beautiful“ von Joe Cocker und „Ja“ der Gruppe Silbermond für Stimmung sorgen. Am Weißen Sonntag, 27. April, öffnen die Beschicker ab 11 Uhr ihre Geschäfte. Alleinunterhalter Mario Peters wird am Nachmittag wieder zu hören sein. Die Osterkirmes klingt dann am Montag, 28. April, mit einem letzten Öffnungstag aus.